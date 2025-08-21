Экс-охранника продюсера Исмаилова признали невиновным в покушении на Авраама Руссо
Бывший охранник продюсера Исмаилова Тархан Эльдукаев был оправдан судом присяжных по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее обвинение утверждало, что именно Эльдукаев организовал покушение на артиста за $100 тысяч в 2006 году, однако сам экс-секьюрити вину не признал.
Эльдукаев возглавлял службу безопасности Тельмана Исмаилова, бывшего владельца Черкизовского рынка, в период с 2004 по 2006 год. Авраам Руссо – певец, которого Исмаилов передал под опеку Иосифу Пригожину с целью сделать из него звезду. Этот проект увенчался успехом, однако позже закончился конфликтом и похищением Руссо охранниками Исмаилова после того, как артист решил уйти в свободное плавание.
