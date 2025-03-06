Отношения с Орбакайте и переезд в США: почему Авраама Руссо дважды пытались убить и из-за чего певец поссорился с Пригожиным

Авраам Руссо (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
В начале 2000-х Авраам Руссо был звездой российской эстрады, но внезапно исчез с радаров СМИ и переехал в США. Почему он покинул Россию, чем занимается сегодня и как сложилась его судьба — расскажет «Радио 1».
Детство и юность: переезд из Сирии
Авраам Руссо, настоящее имя которого Абрахам Жанович Ипджян, родился 21 июля 1969 года в сирийском Алеппо в семье армянских эмигрантов из Турции. Его отец Жан служил во Французском иностранном легионе во время Второй мировой войны, а мать Мария работала медсестрой.
«Мои родители — Жан и Мария — встретились, когда оба были овдовевшими в годы войны, у обоих были дети от первых браков. В нашей большой семье я был одиннадцатым, самым младшим ребенком. Среди мальчиков я был седьмым. У моего отца от первого брака было четыре мальчика и три девочки», — делился артист.
Когда Жан скончался, будущему певцу было всего семь лет. Оставшись без мужа, Мария переехала с детьми сначала в Париж, а затем в Ливан.
Авраам Руссо (фото: Instagram* / @avraamrusso)
Глубоко верующая женщина дважды отправляла сына в монастырь, где он получил воспитание и образование. Именно там Руссо увлекся вокалом, а в 16 лет начал выступать в ресторанах, чтобы обеспечивать себя и семью.
Начало карьеры и путь к славе
Руссо начинал с выступлений в музыкальных группах, с одной из которых отправился на гастроли по разным странам. Он побывал в Дубае, Франции, Греции, Швеции, а на Кипре, где жил у брата, познакомился с владельцем московского ресторана «Прага» Тельманом Исмаиловым. Бизнесмен разглядел в нем талант и пригласил в Москву.
Там продюсированием певца занялся Иосиф Пригожин. Так появился Авраам Руссо — артист, который стремительно стал секс-символом российской эстрады. Его популярность росла с каждым днем, а в 2017 году он выпустил две книги.
Похитили и увезли в Подмосковье
Карьерный взлет Руссо продолжался: хиты «Знаю», «Обручальная» и «Через любовь» звучали повсюду. Однако в 2004 году, по его словам, люди Тельмана Исмаилова похитили его прямо из ресторана, избили и вывезли в загородный дом в Подмосковье. Артист утверждает, что это было связано с желанием бизнесмена и его окружения держать его под контролем.
«Деньги, которые мы заработали на концерте в "Олимпийском", положили в сейф. А Авраам взял их и убежал с ними на Кипр. Тельман меня просил вернуть его, обещал, что бить не будет. Я поверил, уговорил Авраама вернуться, но после этого его все равно побили. И мне было сказано, что я с ним больше не работаю», — рассказал Пригожин.
Воровал на гастролях и изменял жене с молодой актрисой: почему «русский Тони Старк» Борис Хвошнянский больше не хочет жениться?
Позднее Руссо намекнул, что к этому мог быть причастен и его продюсер Иосиф Пригожин, который якобы участвовал в заговоре. Это заявление вызвало резкую реакцию — Пригожин категорически отверг обвинения и пригрозил судом за клевету.
Авраам Руссо (фото: Instagram* / @avraamrusso)
«Этого фальшивого человека вытащили с Кипра, привезли в Россию, окружили заботой. Без денег Тельмана и моего продюсирования никто бы не знал его. Ему придумали легенду, дали путевку в жизнь. Он средний певец, к тому же, как выясняется, еще и без мужских качеств», — сказал Пригожин.
Покушение 2006 года: Руссо чудом выжил
Через два года после инцидента 2004 года Руссо оказался в еще более опасной ситуации. В августе 2006 года его жизнь оказалась под угрозой — в 20 метрах от дома на певца совершили покушение. Неизвестные расстреляли его автомобиль из автомата, ранив артиста.
Руссо потерял 3,5 литра крови, а его нога была настолько повреждена, что врачи всерьез обсуждали ампутацию.
Однако благодаря усилиям хирургов конечность удалось спасти. Позже ему провели имплантацию нерва, и, несмотря на скепсис медиков, певец не только заново научился ходить, но и полностью избавился от хромоты.
Эмиграция в США
После покушения Руссо всерьез испугался за свою безопасность, тем более что его жена на тот момент ожидала ребенка. Вскоре он покинул Россию и улетел в США, где жил долгие годы.
Авраам Руссо с супругой (фото: Instagram* / @avraamrusso)
Только в 2021 году, когда Исмаилова арестовали по обвинению в двойном убийстве, артист решился публично рассказать о давних событиях.
Что касается исполнителей покушения 2006 года — Виталия Джура и Алексея Трясникова, — в 2022 году они были приговорены к 9 и 12 годам лишения свободы.
Семья и скандалы с женой
В 2005 году Авраам Руссо женился на Мореле Фердман. Пара обосновалась в Америке, где у них родились две дочери — Эмануэлла и Аве Мария.
Однако в 2017 году артист неожиданно заявил в эфире программы «Прямой эфир», что жена намерена отобрать у него дом. В прессе сразу же появились слухи о разводе.
Позже выяснилось, что Морела не знала о словах супруга и не получала никаких документов о разводе. На тот момент она находилась в США с детьми. После обсуждений и публичных разбирательств Руссо все же вернулся в семью.
«Мы с Морелой договорились, обсудили определенные условия. И пошли в Америке к специалисту, это не психотерапевт, не адвокат», — поделился певец.
Дочки Авраама Руссо (фото: Instagram* / @avraamrusso)
Авраам Руссо об отношениях с Кристиной Орбакайте
Авраам Руссо и заслуженная артистка России Кристина Орбакайте записали вместе два дуэта — «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя».
По словам певца, их общение в какой-то момент могло выйти за рамки дружбы, однако он принял решение не разрушать успешное сотрудничество романтическими чувствами. Руссо также отмечал, что Алла Пугачева переживала из-за их возможного сближения.
«Даже Пугачева звала к себе Пригожина, по его словам, переживала, чтоб не закончилось все третьим ребенком. Я бы не сказал, что были только рабочие отношения, мы до сих пор дружим. Если бы я был хитрым человеком, я бы воспользовался моментом. Но я относился к Кристине очень хорошо. Были советники вокруг, со всех сторон этот союз выглядел выгодным. Но если бы не пошел этот роман, это бы испортило все», — сказал певец в эфире шоу «Секрет на миллион».
Несмотря на прошедшие годы, артист поддерживает связь с Орбакайте и не исключает, что в будущем они снова запишут совместную композицию.
Как живет Руссо сегодня
Сегодня Авраам Руссо продолжает заниматься музыкой. В 2021 году он принял участие в проекте «Суперстар! Возвращение», где дошел до финала и занял второе место. По мнению певца, победа ему не досталась из-за его национального происхождения.
«Кто из всех сделал шоу на мировом уровне? Они знали, что я хедлайнер. Какой смысл было валить хедлайнера, я не знаю. Возможно, потому что я нерусский. Не хочу себя хвалить, давайте представим, что от моего лица говорит какой-то другой профессиональный музыкант. Артист должен хорошо выглядеть. Если поставить всех участников в ряд, кто лучше всех выглядел? Все костюмы были мои, я сам их выбирал», — возмущался певец.
Авраам Руссо (фото: Instagram* / @avraamrusso)
Читайте также:
Пьянство, месть воздыхателя и происки свекрови Екатерины Васильевой: куда пропала актриса Елена Корикова
«Это был классический абьюз, тирания и деспотизм»: бросил жену с пятью детьми и ушел к другой, личная жизнь Николая Иванова
Ушел от жены к молодой официантке и почти спился: как после двух разводов живет актер Александр Половцев
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова