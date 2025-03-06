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Отношения с Орбакайте и переезд в США: почему Авраама Руссо дважды пытались убить и из-за чего певец поссорился с Пригожиным

Авраам Руссо (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Авраам Руссо (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В начале 2000-х Авраам Руссо был звездой российской эстрады, но внезапно исчез с радаров СМИ и переехал в США. Почему он покинул Россию, чем занимается сегодня и как сложилась его судьба — расскажет «Радио 1».

Детство и юность: переезд из Сирии


Авраам Руссо, настоящее имя которого Абрахам Жанович Ипджян, родился 21 июля 1969 года в сирийском Алеппо в семье армянских эмигрантов из Турции. Его отец Жан служил во Французском иностранном легионе во время Второй мировой войны, а мать Мария работала медсестрой.

«Мои родители — Жан и Мария — встретились, когда оба были овдовевшими в годы войны, у обоих были дети от первых браков. В нашей большой семье я был одиннадцатым, самым младшим ребенком. Среди мальчиков я был седьмым. У моего отца от первого брака было четыре мальчика и три девочки», — делился артист.

Когда Жан скончался, будущему певцу было всего семь лет. Оставшись без мужа, Мария переехала с детьми сначала в Париж, а затем в Ливан.

Авраам Руссо (фото: Instagram* / @avraamrusso)

Глубоко верующая женщина дважды отправляла сына в монастырь, где он получил воспитание и образование. Именно там Руссо увлекся вокалом, а в 16 лет начал выступать в ресторанах, чтобы обеспечивать себя и семью.

Начало карьеры и путь к славе


Руссо начинал с выступлений в музыкальных группах, с одной из которых отправился на гастроли по разным странам. Он побывал в Дубае, Франции, Греции, Швеции, а на Кипре, где жил у брата, познакомился с владельцем московского ресторана «Прага» Тельманом Исмаиловым. Бизнесмен разглядел в нем талант и пригласил в Москву.

Там продюсированием певца занялся Иосиф Пригожин. Так появился Авраам Руссо — артист, который стремительно стал секс-символом российской эстрады. Его популярность росла с каждым днем, а в 2017 году он выпустил две книги.

Похитили и увезли в Подмосковье


Карьерный взлет Руссо продолжался: хиты «Знаю», «Обручальная» и «Через любовь» звучали повсюду. Однако в 2004 году, по его словам, люди Тельмана Исмаилова похитили его прямо из ресторана, избили и вывезли в загородный дом в Подмосковье. Артист утверждает, что это было связано с желанием бизнесмена и его окружения держать его под контролем.

«Деньги, которые мы заработали на концерте в "Олимпийском", положили в сейф. А Авраам взял их и убежал с ними на Кипр. Тельман меня просил вернуть его, обещал, что бить не будет. Я поверил, уговорил Авраама вернуться, но после этого его все равно побили. И мне было сказано, что я с ним больше не работаю», — рассказал Пригожин.

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Позднее Руссо намекнул, что к этому мог быть причастен и его продюсер Иосиф Пригожин, который якобы участвовал в заговоре. Это заявление вызвало резкую реакцию — Пригожин категорически отверг обвинения и пригрозил судом за клевету.

Авраам Руссо (фото: Instagram* / @avraamrusso)

«Этого фальшивого человека вытащили с Кипра, привезли в Россию, окружили заботой. Без денег Тельмана и моего продюсирования никто бы не знал его. Ему придумали легенду, дали путевку в жизнь. Он средний певец, к тому же, как выясняется, еще и без мужских качеств», — сказал Пригожин.

Покушение 2006 года: Руссо чудом выжил


Через два года после инцидента 2004 года Руссо оказался в еще более опасной ситуации. В августе 2006 года его жизнь оказалась под угрозой — в 20 метрах от дома на певца совершили покушение. Неизвестные расстреляли его автомобиль из автомата, ранив артиста.

Руссо потерял 3,5 литра крови, а его нога была настолько повреждена, что врачи всерьез обсуждали ампутацию.

Однако благодаря усилиям хирургов конечность удалось спасти. Позже ему провели имплантацию нерва, и, несмотря на скепсис медиков, певец не только заново научился ходить, но и полностью избавился от хромоты.

Эмиграция в США


После покушения Руссо всерьез испугался за свою безопасность, тем более что его жена на тот момент ожидала ребенка. Вскоре он покинул Россию и улетел в США, где жил долгие годы.

Авраам Руссо с супругой (фото: Instagram* / @avraamrusso)

Только в 2021 году, когда Исмаилова арестовали по обвинению в двойном убийстве, артист решился публично рассказать о давних событиях.

Что касается исполнителей покушения 2006 года — Виталия Джура и Алексея Трясникова, — в 2022 году они были приговорены к 9 и 12 годам лишения свободы.

Семья и скандалы с женой


В 2005 году Авраам Руссо женился на Мореле Фердман. Пара обосновалась в Америке, где у них родились две дочери — Эмануэлла и Аве Мария.

Однако в 2017 году артист неожиданно заявил в эфире программы «Прямой эфир», что жена намерена отобрать у него дом. В прессе сразу же появились слухи о разводе.

Позже выяснилось, что Морела не знала о словах супруга и не получала никаких документов о разводе. На тот момент она находилась в США с детьми. После обсуждений и публичных разбирательств Руссо все же вернулся в семью.

«Мы с Морелой договорились, обсудили определенные условия. И пошли в Америке к специалисту, это не психотерапевт, не адвокат», — поделился певец.

Дочки Авраама Руссо (фото: Instagram* / @avraamrusso)

Авраам Руссо об отношениях с Кристиной Орбакайте


Авраам Руссо и заслуженная артистка России Кристина Орбакайте записали вместе два дуэта — «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя».

По словам певца, их общение в какой-то момент могло выйти за рамки дружбы, однако он принял решение не разрушать успешное сотрудничество романтическими чувствами. Руссо также отмечал, что Алла Пугачева переживала из-за их возможного сближения.

«Даже Пугачева звала к себе Пригожина, по его словам, переживала, чтоб не закончилось все третьим ребенком. Я бы не сказал, что были только рабочие отношения, мы до сих пор дружим. Если бы я был хитрым человеком, я бы воспользовался моментом. Но я относился к Кристине очень хорошо. Были советники вокруг, со всех сторон этот союз выглядел выгодным. Но если бы не пошел этот роман, это бы испортило все», — сказал певец в эфире шоу «Секрет на миллион».

Несмотря на прошедшие годы, артист поддерживает связь с Орбакайте и не исключает, что в будущем они снова запишут совместную композицию.

Как живет Руссо сегодня


Сегодня Авраам Руссо продолжает заниматься музыкой. В 2021 году он принял участие в проекте «Суперстар! Возвращение», где дошел до финала и занял второе место. По мнению певца, победа ему не досталась из-за его национального происхождения.

«Кто из всех сделал шоу на мировом уровне? Они знали, что я хедлайнер. Какой смысл было валить хедлайнера, я не знаю. Возможно, потому что я нерусский. Не хочу себя хвалить, давайте представим, что от моего лица говорит какой-то другой профессиональный музыкант. Артист должен хорошо выглядеть. Если поставить всех участников в ряд, кто лучше всех выглядел? Все костюмы были мои, я сам их выбирал», — возмущался певец.

Авраам Руссо (фото: Instagram* / @avraamrusso)

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#покушение
«Филипп поступает грязно»: Джигурда обрушился с критикой в адрес Киркорова
Никита Джигурда высказался о подлом поведении Филиппа Киркорова
06 марта 2025, 15:06

Никита Джигурда (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров серьёзно обижен на Настю Ивлееву, устроившую скандальную «голую» вечеринку. Перед Новым годом артист оставил блогера без работы, отказавшись от участия с ней в одном проекте. А затем и вовсе начал оскорблять, назвав её «профурсеткой» с бриллиантом на пятой точке.
Никита Джигурда считает, что Киркоров зря нападает на Ивлееву. Причиной конфликта стала вечеринка, после которой у именитых гостей начались серьёзные проблемы в карьере. Певец заявлял, что ждёт о Насти извинений за приглашение на сомнительное мероприятие. А вот Джигурда убеждён, что блогеру не следует унижаться перед Филиппом.

«Киркоров сейчас грязно поступает, обвиняя и оскорбляя Ивлееву. Его же насильно туда никто не гнал, он сам пришёл», – заявил шоумен в беседе с NEWS.ru.
При этом Джигурда отметил, что в целом ничего не имеет против Киркорова и считает его хорошим артистом, который «имеет право быть на сцене».

Также актёр порадовался за Ивлееву, которая хоть и потеряла популярность, но обрела больше – устроила личную жизнь с родственником Никиты Михалкова. В этом году блогер сообщила, что вышла замуж за Филиппа Бегака.

«Это о чём говорит? Значит, она не пустышка. Узнав о её замужестве, я порадовался за неё», – отметил Джигурда.
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#мероприятия
#скандал
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Бывший возлюбленный Клавы Коки признался, почему не позвал её замуж
06 марта 2025, 14:34

Клава Кока и Александр Поверин (фото: Telegram @klavacoca)

Блогер Александр Поверин откровенно рассказал, почему не позвал Клаву Коку замуж.
Исполнительница хита «Покинула чат» полтора года состояла в отношениях с победителем своего шоу «Сердце Клавы». Александр Поверин признался, что изначально шёл на проект ради популярности, но к финалу действительно испытал чувства к певице.

Многие поклонники не верили, что молодой человек искренен по отношению к Клаве. Пару даже подозревали в отношениях по контракту. Однако блогер заверил, что у них всё было по-настоящему.

Поверин мечтает стать актёром, но не собирался пользоваться связями певицы. Молодой человек пробовался на главную роль в сериале «Постучись в мою дверь», но не прошёл пробы. Это произошло потому, что Александр начал диктовать режиссёрам свои условия, требуя как можно меньше сцен с поцелуями, чтобы его не ревновала возлюбленная.

«Клава приняла то, что я буду сниматься с другой девушкой, но уже было поздно. Мне отказали», – рассказал участник шоу «Сердце Клавы».
Бывший бойфренд певицы признался, что ему очень не хватало совместно проведённого времени в отношениях, поскольку у Клавы на первом месте была карьера.

Интервьюер Алёна Жигалова напомнила, что Клава жаловалась на игроманию Александра, что совершенно её не устраивало. Поверин отметил, что играл только в один тяжёлый месяц. Он выбрал такое времяпрепровождение вместо того, чтобы употреблять алкоголь, тусоваться и принимать запрещённые вещества. К тому же, это не мешало ему зарабатывать деньги.

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#отношения
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«Я плохая мама»: Елена Захарова рассказала, почему не водила дочь в детский сад
Елена Захарова рассказала, почему не водила дочь в детсад
06 марта 2025, 14:28

Елена Захарова (фото: Telegram @lenazakharova_official)

Елена Захарова воспитывает дочь Майю, в которой души не чает. Актриса редко высказывается о личной жизни, но о дочери всё же иногда говорит.
49-летняя артистка не скрывает, что нередко испытывает чувство вины перед ребёнком и даже считает себя плохой матерью.

«Мне всё время кажется, что я плохая мама, потому что я часто на гастролях, на съёмках, мало вижу дочку. Но моя мама считает, что я к себе критична, ведь всё свободное время я провожу с дочкой. Беру её с собой иногда на гастроли, на съёмочную площадку. Кстати, я очень долго кормила её грудным молоком. Не каждая артистка может таким похвастаться. Летая на гастроли, сцеживала молоко, замораживала. Специально ночами ставила будильник себе каждые четыре часа, когда Майя маленькая совсем была», – поделилась Захарова.
Актриса также отметила, что её дочь обладает целеустремлённостью и упорством и всегда легко идёт на контакт с окружающими. Захарова не скрывает, что не водила Майю в детский сад, но это никак не повлияло на коммуникабельность девочки.

Елена подчеркнула, что в будущем не станет давить на дочь и заставлять выбирать тот или иной путь. Сейчас Майя занимается балетом в Русской национальной балетной школе и часто выступает на известных площадках. Но пока неизвестно, захочет ли наследница актрисы связать с этим свою жизнь.

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#детский сад
#жизнь
#актриса
#заявление
#мама
#ребёнок
#воспитание
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Аллу Пугачёву в Израиле поселили рядом с больницей с русскими врачами. Что со здоровьем певицы?
Пугачёва в Израиле живёт рядом с больницей с русскими врачами
06 марта 2025, 14:13

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Спустя три года после эмиграции певицы Аллы Пугачёвой и её супруга-юмориста Максима Галкина* новостей о жизни пары становится всё больше. Некоторые из них не на шутку тревожат поклонников.
Недавно стало известно, что обосноваться в небольшом израильском городке Герцлия паре помог бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин*. Именно он арендует жильё для Пугачёвой и Галкина*, пишут СМИ.

Место явно было выбрано не случайно. В городе располагается большой медицинский центр с русскоязычными врачами. Поговаривают, что певица проживает рядом с ним.

Недавно появились слухи, что Пугачёва, которой в апреле исполнится уже 76 лет, имеет проблемы со здоровьем. Не исключено, что артистка пользуются услугами клиники.

Также не совсем понятно, почему олигарх оплачивает жильё супружеской паре. Говорят, что их связывает крепкая дружба и Невзлин* снимает жильё артистам именно из дружеских соображений.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**запрещён в РФ
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#лечение
#здоровье
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Актёр Калюжный прибыл к следователю с адвокатом после возбуждения дела об уклонении от армии
Глеб Калюжный прибыл к следователю с адвокатом после неявки в военкомат
06 марта 2025, 13:55

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Глеб Калюжный самостоятельно прибыл с адвокатом к следователю после возбуждения против него уголовного дела об уклонении от службы в армии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о том, идёт Калюжный служить в армию или же понесёт уголовную ответственность. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года 26-летнего актёра уведомили о необходимости явиться в военкомат, однако он этого не сделал. В результате, в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от армии.

Кроме того, в этот день на связь вышла мама Глеба, которая заверила, что сын получает высшее образование, поэтому имеет отсрочку от службы.

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На 26-летнего актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
#уголовное образование
#мама
#сын
#военкомат
#армия
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