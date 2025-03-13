Отправилась в Москву вслед за Руссо и увела чужого мужа: Татьяне Брухуновой 36 лет, чем известна скандальная жена Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* / bruhunova)
Татьяна Брухунова — российская медийная персона, директор Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Она получила широкую известность после того, как юморист развёлся с Еленой Степаненко и узаконил отношения с Татьяной.
13 марта светской диве исполняется 36 лет. Каким был путь Брухуновой к популярности, как начинался её роман с Петросяном и какие скандалы связаны с её именем, расскажет «Радио 1».
Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в Туле. Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в городе Тула. По её словам, настоящая фамилия её семьи — Бархунова, но в документах из-за ошибки паспортного стола закрепился другой вариант.
Интерес к шоу-бизнесу у неё появился ещё в подростковом возрасте: она создала несколько фан-клубов певца Авраама Руссо и после школы отправилась в Москву, на встречу с кумиром.
Получив образование в Институте культуры и искусств, Брухунова начала работать в Театре эстрадных миниатюр Петросяна. Первоначально она вела соцсети артистов и работала фотографом, затем занялась сайтом театра, а позже стала помощницей Елены Степаненко.
Однако вскоре Татьяна заняла должность концертного директора Евгения Петросяна, что открыло ей путь в элитные круги шоу-бизнеса.
В 2018 году появились слухи о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не просто коллеги. Их неоднократно замечали вместе на отдыхе и в ресторанах, но пара долго не комментировала свою связь.
Тем временем в прессе начали обсуждать развод Петросяна и Степаненко. Комментировать личную жизнь юморист не спешил, а Степаненко сохраняла молчание. Позже стало известно, что супруги уже несколько лет не жили вместе, но официально оформили разрыв лишь в 2018 году.
Вскоре стало ясно, что Татьяна Брухунова стала новой избранницей юмориста. В 2019 году пара официально зарегистрировала брак. На тот момент Петросяну было 74 года, а его супруге 30 лет.
В конце 2018 года Татьяна Брухунова дала интервью в программе «Эксклюзив», где призналась, что её отношения с Петросяном начались, когда его брак с Еленой уже фактически распался.
Личная жизнь супругов остаётся закрытой, но в 2020 году стало известно, что у пары родился сын Ваган. В начале 2024 года они сообщили о рождении дочери Матильды, которая появилась на свет в октябре 2023 года.
После этого в прессе появились слухи, что детей могла выносить суррогатная мать, так как в сети находили снимки стройной Брухуновой, сделанные за два месяца до предполагаемых родов. Кроме того, врачи высказывали мнение, что у 75-летнего мужчины естественное зачатие маловероятно.
Сама Татьяна не раз отвечала на подобные домыслы, заявляя, что «те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90% сходство с отцом».
Таким образом, у Евгения Петросяна сейчас трое детей: дочь Викторина (1968 г. р.), сын Ваган (2020 г. р.) и дочь Матильда (2023 г. р.).
Дочь Петросяна Викторина не поддержала его новый брак. По словам Брухуновой, Викторина встала на сторону своей мачехи Елены Степаненко, и после развода их общение с отцом прекратилось.
Кроме того, дочь Евгения Петросяна требует провести ДНК-тесты, чтобы убедиться, что Ваган и Матильда — родные дети юмориста.
Сама Викторина давно живет в Америке и разорвала связи с отцом. Она никогда не встречалась с младшими братом и сестрой. Она сомневается в искренности чувств Брухновой и подозревает её в обмане.
Стоит отметить, что недавно Петросян подал в суд на Викторину, требуя выселить её из московской квартиры на Ростовской набережной. Квартира, стоимостью около 20 миллионов рублей, занимает 34 квадратных метра.
Несмотря на то, что Татьяна старается вести закрытую личную жизнь, её имя регулярно попадает в скандальные новости.
В начале 2025 года Татьяна Брухунова жёстко высказалась о подделках элитных сумок.
После этого на неё обрушилась волна критики.
В конце февраля 2025 года, когда Татьяна находилась в элитном отеле на Байкале, СМИ сообщили, что её квартира в Хамовниках (стоимостью 441 млн рублей) имеет долг более 300 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Сама Брухунова никак не прокомментировала эту ситуацию, продолжая делиться снимками с роскошного отдыха.
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Биография и начало карьеры Татьяны Брухуновой
Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в Туле. Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в городе Тула. По её словам, настоящая фамилия её семьи — Бархунова, но в документах из-за ошибки паспортного стола закрепился другой вариант.
Интерес к шоу-бизнесу у неё появился ещё в подростковом возрасте: она создала несколько фан-клубов певца Авраама Руссо и после школы отправилась в Москву, на встречу с кумиром.
Получив образование в Институте культуры и искусств, Брухунова начала работать в Театре эстрадных миниатюр Петросяна. Первоначально она вела соцсети артистов и работала фотографом, затем занялась сайтом театра, а позже стала помощницей Елены Степаненко.
Однако вскоре Татьяна заняла должность концертного директора Евгения Петросяна, что открыло ей путь в элитные круги шоу-бизнеса.
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* / bruhunova)
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
В 2018 году появились слухи о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не просто коллеги. Их неоднократно замечали вместе на отдыхе и в ресторанах, но пара долго не комментировала свою связь.
Тем временем в прессе начали обсуждать развод Петросяна и Степаненко. Комментировать личную жизнь юморист не спешил, а Степаненко сохраняла молчание. Позже стало известно, что супруги уже несколько лет не жили вместе, но официально оформили разрыв лишь в 2018 году.
Вскоре стало ясно, что Татьяна Брухунова стала новой избранницей юмориста. В 2019 году пара официально зарегистрировала брак. На тот момент Петросяну было 74 года, а его супруге 30 лет.
В конце 2018 года Татьяна Брухунова дала интервью в программе «Эксклюзив», где призналась, что её отношения с Петросяном начались, когда его брак с Еленой уже фактически распался.
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (фото: Instagram* / bruhunova)
Дети Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна
Личная жизнь супругов остаётся закрытой, но в 2020 году стало известно, что у пары родился сын Ваган. В начале 2024 года они сообщили о рождении дочери Матильды, которая появилась на свет в октябре 2023 года.
После этого в прессе появились слухи, что детей могла выносить суррогатная мать, так как в сети находили снимки стройной Брухуновой, сделанные за два месяца до предполагаемых родов. Кроме того, врачи высказывали мнение, что у 75-летнего мужчины естественное зачатие маловероятно.
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Сама Татьяна не раз отвечала на подобные домыслы, заявляя, что «те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90% сходство с отцом».
Таким образом, у Евгения Петросяна сейчас трое детей: дочь Викторина (1968 г. р.), сын Ваган (2020 г. р.) и дочь Матильда (2023 г. р.).
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом (фото: Instagram* / bruhunova)
Как отреагировала дочь Петросяна на избранницу отца
Дочь Петросяна Викторина не поддержала его новый брак. По словам Брухуновой, Викторина встала на сторону своей мачехи Елены Степаненко, и после развода их общение с отцом прекратилось.
Кроме того, дочь Евгения Петросяна требует провести ДНК-тесты, чтобы убедиться, что Ваган и Матильда — родные дети юмориста.
Сама Викторина давно живет в Америке и разорвала связи с отцом. Она никогда не встречалась с младшими братом и сестрой. Она сомневается в искренности чувств Брухновой и подозревает её в обмане.
Стоит отметить, что недавно Петросян подал в суд на Викторину, требуя выселить её из московской квартиры на Ростовской набережной. Квартира, стоимостью около 20 миллионов рублей, занимает 34 квадратных метра.
Скандалы вокруг Татьяны Брухуновой
Несмотря на то, что Татьяна старается вести закрытую личную жизнь, её имя регулярно попадает в скандальные новости.
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Критика за брендовую сумку
В начале 2025 года Татьяна Брухунова жёстко высказалась о подделках элитных сумок.
«Три девушки стояли с безумно откровенной палью Hermès. У них как бы Birkin, но у одной даже с ошибкой написано. Это безумно смешно! Понятно, что сумка за 2 миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — написала она на своей страничке в соцсети.
После этого на неё обрушилась волна критики.
«Мне кажется, она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то тогда она не могла себе позволить брендовую сумку. Не надо кичиться перед теми, кто не может позволить себе дорогие вещи. Это не интеллигентно», — высказалась актриса Ирина Безрукова.
Долги за ЖКХ и отдых на Байкале
В конце февраля 2025 года, когда Татьяна находилась в элитном отеле на Байкале, СМИ сообщили, что её квартира в Хамовниках (стоимостью 441 млн рублей) имеет долг более 300 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Сама Брухунова никак не прокомментировала эту ситуацию, продолжая делиться снимками с роскошного отдыха.
«Если тебя обсуждают — значит ты впереди! Так и живу!» — прокомментировала жена Петросяна все сплетни вокруг себя.
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