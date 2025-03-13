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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Отправилась в Москву вслед за Руссо и увела чужого мужа: Татьяне Брухуновой 36 лет, чем известна скандальная жена Евгения Петросяна

Отправилась в Москву вслед за Руссо и увела чужого мужа: Татьяне Брухуновой 36 лет, чем известна скандальная жена Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* / bruhunova)

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* / bruhunova)

Татьяна Брухунова — российская медийная персона, директор Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Она получила широкую известность после того, как юморист развёлся с Еленой Степаненко и узаконил отношения с Татьяной.
13 марта светской диве исполняется 36 лет. Каким был путь Брухуновой к популярности, как начинался её роман с Петросяном и какие скандалы связаны с её именем, расскажет «Радио 1».

Биография и начало карьеры Татьяны Брухуновой


Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в Туле. Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в городе Тула. По её словам, настоящая фамилия её семьи — Бархунова, но в документах из-за ошибки паспортного стола закрепился другой вариант.

Интерес к шоу-бизнесу у неё появился ещё в подростковом возрасте: она создала несколько фан-клубов певца Авраама Руссо и после школы отправилась в Москву, на встречу с кумиром.

Получив образование в Институте культуры и искусств, Брухунова начала работать в Театре эстрадных миниатюр Петросяна. Первоначально она вела соцсети артистов и работала фотографом, затем занялась сайтом театра, а позже стала помощницей Елены Степаненко.

Однако вскоре Татьяна заняла должность концертного директора Евгения Петросяна, что открыло ей путь в элитные круги шоу-бизнеса.

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* / bruhunova)

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой


В 2018 году появились слухи о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не просто коллеги. Их неоднократно замечали вместе на отдыхе и в ресторанах, но пара долго не комментировала свою связь.

Тем временем в прессе начали обсуждать развод Петросяна и Степаненко. Комментировать личную жизнь юморист не спешил, а Степаненко сохраняла молчание. Позже стало известно, что супруги уже несколько лет не жили вместе, но официально оформили разрыв лишь в 2018 году.

Вскоре стало ясно, что Татьяна Брухунова стала новой избранницей юмориста. В 2019 году пара официально зарегистрировала брак. На тот момент Петросяну было 74 года, а его супруге 30 лет.

В конце 2018 года Татьяна Брухунова дала интервью в программе «Эксклюзив», где призналась, что её отношения с Петросяном начались, когда его брак с Еленой уже фактически распался.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (фото: Instagram* / bruhunova)

Дети Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна


Личная жизнь супругов остаётся закрытой, но в 2020 году стало известно, что у пары родился сын Ваган. В начале 2024 года они сообщили о рождении дочери Матильды, которая появилась на свет в октябре 2023 года.

После этого в прессе появились слухи, что детей могла выносить суррогатная мать, так как в сети находили снимки стройной Брухуновой, сделанные за два месяца до предполагаемых родов. Кроме того, врачи высказывали мнение, что у 75-летнего мужчины естественное зачатие маловероятно.

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Сама Татьяна не раз отвечала на подобные домыслы, заявляя, что «те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90% сходство с отцом».

Таким образом, у Евгения Петросяна сейчас трое детей: дочь Викторина (1968 г. р.), сын Ваган (2020 г. р.) и дочь Матильда (2023 г. р.).

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом (фото: Instagram* / bruhunova)

Как отреагировала дочь Петросяна на избранницу отца


Дочь Петросяна Викторина не поддержала его новый брак. По словам Брухуновой, Викторина встала на сторону своей мачехи Елены Степаненко, и после развода их общение с отцом прекратилось.

Кроме того, дочь Евгения Петросяна требует провести ДНК-тесты, чтобы убедиться, что Ваган и Матильда — родные дети юмориста.

Сама Викторина давно живет в Америке и разорвала связи с отцом. Она никогда не встречалась с младшими братом и сестрой. Она сомневается в искренности чувств Брухновой и подозревает её в обмане.

Стоит отметить, что недавно Петросян подал в суд на Викторину, требуя выселить её из московской квартиры на Ростовской набережной. Квартира, стоимостью около 20 миллионов рублей, занимает 34 квадратных метра.

Скандалы вокруг Татьяны Брухуновой


Несмотря на то, что Татьяна старается вести закрытую личную жизнь, её имя регулярно попадает в скандальные новости.

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Критика за брендовую сумку


В начале 2025 года Татьяна Брухунова жёстко высказалась о подделках элитных сумок.

«Три девушки стояли с безумно откровенной палью Hermès. У них как бы Birkin, но у одной даже с ошибкой написано. Это безумно смешно! Понятно, что сумка за 2 миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — написала она на своей страничке в соцсети.

После этого на неё обрушилась волна критики.

«Мне кажется, она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то тогда она не могла себе позволить брендовую сумку. Не надо кичиться перед теми, кто не может позволить себе дорогие вещи. Это не интеллигентно», — высказалась актриса Ирина Безрукова.

Долги за ЖКХ и отдых на Байкале


В конце февраля 2025 года, когда Татьяна находилась в элитном отеле на Байкале, СМИ сообщили, что её квартира в Хамовниках (стоимостью 441 млн рублей) имеет долг более 300 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Сама Брухунова никак не прокомментировала эту ситуацию, продолжая делиться снимками с роскошного отдыха.

«Если тебя обсуждают — значит ты впереди! Так и живу!» — прокомментировала жена Петросяна все сплетни вокруг себя.

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«С нами были родные»: певица Ани Лорак заявила, что ее дочка не приехала на тайную свадьбу на Мальдивах
13 марта 2025, 13:15

Исаак Виджраку и Ани Лорак (Фото: Инстаграм* @anilorak)

Певица Ани Лорак поделилась, что ее дочь не приехала тайную свадьбу на Мальдивах. Артистка раскрыла подробности торжества в интервью с ОК!.
Ани вышла замуж за инструктора по йоге еще 14 февраля, в День всех влюбленных. Исполнительница мечтала о скромной, уединенной свадьбе. Лорак отметила, что у нее уже было роскошное мероприятие на 200 человек, но многие гости радовались не за молодых, а за присутствие на статусном торжестве. В этот раз праздник проводился для самых близких, однако на самой церемонии находились только Ани и ее избранник.

«С нами были родные. Нас приехали поддержать мой брат и дочь Исаака», — уточнила певица.

Оказалось, что на свадьбе не было единственной дочери Лорак. София не смогла присутствовать из-за учебы в школе.
Еще влюбленные поделились, что официально оформили союз еще в прошлом году в Испании.

«Мы расписались в сентябре, но решили оставить это в тайне. Мы этого события ждали всю жизнь и поэтому относились к этому очень трепетно», — добавили Ани и Иссак.

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#свадьба
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#супруги
#праздник
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«Он невероятный!»: Анна Седокова рассказала о съёмках с Антонио Бандерасом
Певица Анна Седокова вспомнила о съёмках с Антонио Бандерасом для журнала MAXIM
13 марта 2025, 13:09

Анна Седокова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)

Певица Анна Седокова сообщила поклонникам, что получила редкий подарок — архивный выпуск журнала MAXIM с её фотографией на обложке. Артистка рассказала, что съёмки для этого номера больше всего ей запомнились совместной работой со знаменитым Антонио Бандерасом.
На снимках для материала под названием «Итальянские каникулы» и подзаголовком «Наука соблазнять» Анна предстаёт в довольно пикантном и сексуальном образе, сообщает издание Voice. Для фотографии на обложке было выбрано откровенное неглиже, практически открывающее зону декольте. На других фотографиях Седокова появляется в чулках на подвязках и других столь же эротичных нарядах.

«Как вам такой поворот? Это было почти десять лет назад, если что», — говорит артистка, перелистывая страницы того давнего номера журнала.

По словам певицы, главным впечатлением от тех съёмок стала для неё совместная работа со знаменитым испанским мачо Голливуда — Антонио Бандерасом.

«Он такой невероятный и очаровательный», — с восхищением вспоминает Анна звезду кинематографа и своего партнёра по съёмкам для глянца.

Поделилась Седокова и ещё одним редким кадром. Они с Бандерасом позируют, взявшись за руки и подняв их вверх. Причём на фото видно, что Анна смотрит на публику, а Антонио — на неё. Поклонники отмечают, что за все годы, прошедшие с тех съёмок для MAXIM, артистка ничуть не изменилась и выглядит по-прежнему столь же сексуально и привлекательно.

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«Это что надо курить»: Ксения Бородина прокомментировала слухи о Марусе и отмене свадьбы
Ксения Бородина прокомментировала слухи о ее женихе и старшей дочери
13 марта 2025, 13:05

Ксения Бородина и николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

42-летняя телеведущая Ксения Бородина прокомментировала слухи об участии старшей дочери в шоу «Голос. Дети» и об отмене свадьбы с возлюбленным Николаем Сердюковым.
Бородина гневно отметила, что долго молчала и не комментировала сплетни о себе. Однако последние новости уже перешли все границы.

Так, один паблик написал, что Ксения отменила свадьбу с Николаем Сердюковым из-за того, что он подарил ей на день рождения поддельную сумку. Сама же Бородина призвала подписчиков не читать подобные глупости.

«Зачем вы на такое подписываетесь и читаете? Просто объясните. А еще мне это кидаете. Это же диагнозы», — обратилась к подписчикам Бородина.

Она также прокомментировала слухи об участии ее старшей дочери Маруси в шоу «Голос. Дети», где она якобы исполнила песню Виктора Цоя «Кукушка».

«А это вам как? Просто хочется понять. Всё для привлечения внимания, но это что надо курить, чтобы такое выдумывать?» — написала Бородина в соцсети.

Подписчики звезды российского шоу-бизнеса отчитались в комментариях, что отправляют жалобы на подобные фейковые посты.

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Тяжёлое детство, разочарование в «Фабрике звёзд», предательство Влада Соколовского: как сейчас живет Рита Дакота
13 марта 2025, 13:03

Рита Дакота (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

Певица, композитор, автор — всё это о Рите Дакоте. В свои песни она вложила собственные эмоции, переживания, в них чувствуется надрыв. Рита откровенно посредством композиций рассказывает слушателям о своём внутреннем мире.
В 2023 году певица вышла замуж за блогера и клипмейкера Фёдора Белогая, воспитывает дочь Мию от первого брака, который в своё время обсуждал чуть ли не каждый. Рите пришлось пройти долгий и сложный путь к счастью, столкнуться с предательством и равнодушием. Как ей удалось преодолеть все невзгоды? Об этом читайте в материале «Радио 1».

Боялась отца


Настоящее имя артистки - Маргарита Герасимович (после замужества — Белогай). Певица росла в бедном районе Минска. Её воспитывала мама: она старалась обеспечить дочь всем необходимым, хотя это и было непросто (мама певицы была простой учительницей).

С ранних лет Рита мечтала о сцене: исполняла песни Наташи Королевой для соседей, писала стихи. Дедушка будущей артистки часто играл на фортепиано, что стало стимулом для поступления в музыкальную школу. Отец певицы был равнодушен к ней. Он страдал от алкогольной зависимости, принимал наркотики.
«Отец был самым большим страхом для меня. Я помню, как поворачивался ключ в двери, и я думала: «Пьяный или нет?». Агрессия, неадекват, мог крушить мебель, зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзаменам, взять мою настольную лампу и завязать её в узел. Все эти истории, естественно, оставили на мне отпечаток», — рассказывала о своём непростом детстве артистка.
Родители Риты Дакоты (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

Когда родители развелись, 14-летняя Рита заработала язву желудка на нервной почве. Увы, отец, уже после расторжения брака, не оставил в покое Риту и её маму. Так, он поджёг машину матери певицы после того, как узнал, что его бывшая супруга встретила нового мужчину. За совершенное преступление он сел в тюрьму на два года. А после раздела общей квартиры отношения Риты Дакоты с отцом прервались на много лет.

Пережить семейную трагедию ей помогало творчество. Рита писала песни для панк-группы и продавала демоверсии авторских композиций радиостанциям. Параллельно девушка занималась рисованием и граффити. Однажды Рита познакомилась с португальскими художниками, которые назвали её работы «дакотат», что значит «что-то необычное, эклектичное». Впоследствии это слово послужило основой для создания её творческого псевдонима — Рита Дакота.

Фальшивый мир шоу-бизнеса


Рита Дакота была участницей седьмой «Фабрики звёзд». На шоу она не только исполняла собственные композиции, но и писала музыку для других вокалистов. Её песня «Спички» стала настоящим хитом.

Казалось, что певица добилась того, о чём мечтала, но на деле она разочаровалась и в «Фабрике», и в российском шоу-бизнесе. На проекте не было места сочувствию и взаимовыручке. Спустя две недели после старта «Фабрики» Рита Дакота узнала, что умер её дедушка. Никто из коллег не поддержал Риту, а руководители программы заявили, что, если она будет рыдать в эфире, то может паковать вещи и возвращаться домой.
«Я плакала в солярии, там не было камер. Стала очень загорелой: ходила туда каждый день на 10 минут, ревела, а потом вытирала сопли и шла в кадр. Это было ужасно, и каждый день мне твердили, что я ничтожество. Говорили, я пушечное мясо, что меня взяли, чтобы потом выкинуть. «Фабрика звёзд» — это тюрьма. Жестокая, бутафорская история. Там всё пластиковое, ненастоящее», — делилась своим мнением артистка в интервью для YouTube-канала «Нежный редактор».
Рита посвятила дедушке песню «Я всё знала», которая тронула сердца зрителей. Девушка вышла в финал проекта, но после его завершения решила завязать с карьерой поп-исполнительницы. Она создала независимую рок-группу и стала постоянной участницей фестивалей «Нашествие» и Kubana. Имидж артистка выбрала соответствующий: бунтарский, немного агрессивный.

Рита Дакота (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

Стоит отметить, что позднее Рита Дакота оправдывалась за критику «Фабрики звёзд»: певица призналась, что была слишком подавлена из-за смерти дедушки и поэтому воспринимала происходящее на проекте неадекватно.
«Я слишком долго обижалась, смотрела с детской позиции жертвы на проект, который дал мне столько! Если вы меня видите Аксюта, Курпатов, Эрнст, Меладзе и все-все — я вас люблю. Вы столько сделали для моей карьеры!» — заявила она на шоу «ДаДа — НетНет».
Новый виток музыкальной карьеры начался с участия в телепроекте «Главная сцена», где её наставником был Виктор Дробыш. На протяжении всего шоу Рита исполняла авторские песни и дошла до полуфинала.

Полноценно артистка вернулась к сольному творчеству в 2016 году, выпустив трек «Полчеловека». Положительная реакция слушателей подтолкнула её к записи новых альбомов.

Под маской принца скрывался изменник


На «Фабрике звёзд» Рита Дакота подружилась с Владом Соколовским. Через несколько лет музыканты встретились на дне рождения приятеля и взглянули друг на друга по-новому. Между ними промелькнула искра, и вот уже в звёздных кругах заговорили о бурном романе пары. В 2015 году Влад сделал предложение певице на острове Бали, и вскоре они обвенчались в церкви и сыграли пышную свадьбу.

Рита Дакота с дочерью Мией и бывшем мужем Владом Соколовским (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

Поклонники с восхищением наблюдали за семейной идиллией артистов. Рождение в 2017-м дочери Мии стало огромным событием для супругов. На красивых снимках в соцсетях они выглядели счастливыми, беззаботными, но вскоре Дакота сообщила о разводе с Соколовским.
«Оказалось, Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений: когда мы женились и венчались, когда я была беременна, с первых дней жизни Мии. Изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки девушек, многих из них я знаю лично, они были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», — рассказывала Рита.
Поклонники задавались вопросом, как певица могла быть настолько доверчивой и слепой, что в течение трёх лет брака не заподозрила мужа в неверности. Выяснилось, что друзья семьи скрывали от Риты правду, как и отец Влада, прекрасно знавший о «похождениях» сына.
«Я поначалу не верила, хотя слухи и появлялись регулярно. Потом вскрылся один факт, за ним потянулись другие. Что-то мне рассказали знакомые, а что-то и сам Влад. Разумеется, мне было сложно в это поверить, но потом я увидела фото и видео. Они были настолько ужасными, что мне хотелось вытащить себе глаза. Первые два дня я рыдала на полу в луже слез в окружении близких людей, дальше на пару дней слетала поплакать в Грецию», — делилась своей историей артистка.

Рита Дакота с дочерью Мией (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

После развода Рита Дакота улетела с дочкой на острова, практиковала йогу и писала проникновенные посты.

Рите пришлось пройти долгий путь от ненависти и отчаяния до принятия ситуации. Ради Мии бывшие супруги сохранили общение.

Перерождение


История с Соколовским дала повод по-новому посмотреть на свою жизнь. Рита Дакота изменилась.

Так, она возобновила общение с отцом — они не виделись 15 лет. Ей удалось уговорить отца отправиться на реабилитацию в клинику, где он сумел продержаться без алкоголя полгода. Теперь он проводит время с внучкой Мией, став полноценным членом семьи.

Рита Дакота снова смогла полюбить мужчину. В 2020 году она перестала скрывать роман с Фёдором Белогаем. Новый избранник певице понравился и маленькой Мие, пишет «СтарХит».
«Главная ошибка девчонок — после развода придумывать ребёнку нового папу в лице своего молодого человека. Это ломает психику, лишает детей очень важных опор. У Мии есть папа. И ещё у неё теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто не исполняет чужие роли. Все друг друга уважают и берегут», — подчеркнула Рита.
Рита Дакота и её муж Фёдор Белогай (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

В 2023 году Фёдор и Рита расписались в МФЦ, хотя не думали связывать себя узами брака, а затем обвенчались в Грузии и провели свадебную церемонию на Бали.
«Большую часть времени мы с женой живём в гармонии и счастье. И, конечно, бывают периоды, когда мы активно выясняем отношения и можем хорошенько поцапаться. Но всегда делаем это с уважением к друг другу и быстро миримся. <…> Искренне верю, что когда в паре есть взаимная любовь, то обо всём можно договориться и любое недопонимание превратить в суперсилу», — рассказывал Фёдор об отношениях с Ритой на странице в Телеграме.

Рита Дакота с дочерью Мией и мужем Фёдором Белогаем (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)

У пары большие планы. По информации «СтарХит», в январе 2025 года Белогай сообщил, что вместе с Ритой они дописывают альбом на английском языке, а также планируют выступить в Азии.

Напомним, что супруги уехали из России в конце 2023 года. С тех пор они живут как в Индонезии, так и в США.


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Ксения Собчак об отдыхе в Куршевеле и вечеринке с Тимати: «Я и денег заработала, и отдохнула»
13 марта 2025, 12:39

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле. В своем личном блоге журналистка отметила, что заслужила такой отпуск.
Хейтеры осудили Ксению за роскошный отдых, но она уверяет — в Куршевеле пришлось и поработать. Журналистка занималась рекламой брендов в своих социальных сетях. К слову, на курорте Собчак увиделась с рэпером Тимати, с которым веселилась на одной из вечеринок.

«Давайте так, я и денег заработала, и отдохнула. Так в целом и должно быть — совмещать приятное с полезным. Chopard и «Рандеву», Тимати и танцы в одну поездку — все как мы любим», — ответила всем недоброжелателям Ксения.

Многие подписчики поддерживают журналистку. Они отмечают, что звезда вполне заслужила все то, что имеет.

«Ксюша, вы прекрасны! Не слушайте других!»; «Почему супруга не взяли с собой в Куршевель?!»; «Нравится ваш образ. Как всегда — дорого-богато!»; «Хочу равняться на Ксению!»; «Нравится стиль жизни Ксении — брать от жизни все!»; «С Ксенией Бородиной не пересеклись в Курше?!» — написали поклонники.

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