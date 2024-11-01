Новые фигуранты появились в деле о теракте в «Крокусе»

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Басманный суд Москвы арестовал ещё двоих предполагаемых соучастников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в картотеке суда.
Отмечается, что в рамках дела были выявлены четыре новых фигуранта: Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. Все они являются жителями Ингушетии.
Столичным судом было удовлетворено ходатайство о продлении Аушеву и Медову меры пресечения в виде заключения под стражу. Им вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. При этом Алиеву и Кулаеву удалось скрыться, они объявлены в розыск.
Газета «Коммерсантъ» пишет, что подсудимые передали оружие террористам, совершившим теракт в концертном зале. За это они получили более одного миллиона рублей.
Напомним, что 22 марта 2024 года произошёл террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого они до тла сожгли сам зрительный зал. В результате этой трагедии погли 145 человек.
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Столичным судом было удовлетворено ходатайство о продлении Аушеву и Медову меры пресечения в виде заключения под стражу. Им вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. При этом Алиеву и Кулаеву удалось скрыться, они объявлены в розыск.
Газета «Коммерсантъ» пишет, что подсудимые передали оружие террористам, совершившим теракт в концертном зале. За это они получили более одного миллиона рублей.
Напомним, что 22 марта 2024 года произошёл террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого они до тла сожгли сам зрительный зал. В результате этой трагедии погли 145 человек.
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Анастасия Чинкова