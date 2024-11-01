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Новые фигуранты появились в деле о теракте в «Крокусе»

Фото: Медиасток.рф

Фото: Медиасток.рф

Басманный суд Москвы арестовал ещё двоих предполагаемых соучастников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в картотеке суда.
Отмечается, что в рамках дела были выявлены четыре новых фигуранта: Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. Все они являются жителями Ингушетии.

Столичным судом было удовлетворено ходатайство о продлении Аушеву и Медову меры пресечения в виде заключения под стражу. Им вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. При этом Алиеву и Кулаеву удалось скрыться, они объявлены в розыск.



Газета «Коммерсантъ» пишет, что подсудимые передали оружие террористам, совершившим теракт в концертном зале. За это они получили более одного миллиона рублей.

Напомним, что 22 марта 2024 года произошёл террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого они до тла сожгли сам зрительный зал. В результате этой трагедии погли 145 человек.

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#москва
#суд
#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#подмосковье
Из-за коммунальной аварии жилые дома в Златоусте затопило борщом
В Златоусте подвалы жилых домов затопило красной жидкостью
01 ноября 2024, 20:30

Фото: iStock/ Jan Danek

Подвалы жилых домов в Златоусте затопило красной жидкостью.
Сточные воды красноватого оттенка долгое время скапливались в подвалах трёх домов в Златоусте. Жильцы обращались к городской администрации, но результатов это не принесло. Люди за собственный счёт вызвали ассенизаторов, которые откачали нечистоты. Через 20 минут после отъезда специалистов подвалы домов вновь заполнила вода.

«В домах по улицам Златоустовская 44, 46 и Карла Маркса, 2, подвалы и техподполья топит непонятная жидкость красного цвета с ядовитым зловонием. Люди за свой счет нанимают машины для откачки этих нечистот из-под дома, но ничего не помогает», — сообщили жильцы в группе «Текслер, помоги» в социальной сети.

В дело вмешалась прокуратура Челябинской области, которая провела проверку. Там сообщили, что затопило канализационные колодцы, рельеф местности и технические подполья домов. На данный момент воду от многоквартирных домов уже отвели.

Причина затопления — засор канализационных колодцев, рассказывает пресс-служба администрации Златоуста. После устранения проблемы сотрудникам водоканала посоветовали провести видеодиагностику стоков.

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#прокуратура
#дома
#счёт
#люди
#челябинск
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В ходе рейда в Мытищах задержали более 10 мигрантов-нелегалов
01 ноября 2024, 20:18

Фото: iStock / Alas_spb

11 иностранных граждан задержали в Мытищах в ходе рейда по пресечению нарушений в области миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В городском округе регулярно проходят рейды для наведения порядка в разных сферах. Одно из направлений – пресечение незаконной миграции. В очередном таком рейде участвовали представители нескольких ведомств.
«Проверяли точки торговли и общепита. Требовали предъявить патенты, паспорта, ВНЖ, регистрацию и другие необходимые документы. При виде служебных удостоверений некоторые посетители и сотрудники проверяемых объектов пытались скрыться. В результате рейда задержали 11 иностранцев, девять из них уже предстали перед судом. Они были приговорены к выдворению из России», – рассказали в администрации.
Как отметили организаторы проверок, рейды будут продолжены.

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#мытищи
#мигранты
#рейды
#подмосковье
#московская область
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На вокзале сербского Нови-Сада при обрушении козырька погибли восемь человек
01 ноября 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Alessandro2802

В сербском городе Нови-Сад обрушился бетонный козырёк здания железнодорожного вокзала. В результате падения конструкции погибли восемь человек, ещё четверо получили тяжёлые увечья.
Об этом на брифинге рассказал журналистам глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, восемь тел погибших уже извлечено из-под обломков. Двое пострадавших доставлены в больницу, один из них в крайне тяжёлом состоянии. У него сильно повреждена одна нога, которую придётся ампутировать. Кроме того, под завалами находятся ещё два человека, добавил министр. С ними установлен контакт, сейчас спасатели пытаются добраться до них и освободить.

Глава МВД уточнил, что в разборе обломков рухнувшей 50-метровой конструкции участвуют около 80 спасателей и множество различной техники. Но всё равно работа серьёзная и на неё требуется время. На месте также работают бригады скорой помощи и пожарные. В Нови-Сад выехал президент Сербии Александр Вучич.

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#министр
#вучич
#сербия
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«Да заберите эту гражданству»: мигрант-уклонист устроил истерику в полиции Томска
Мигрант-уклонист устроил истерику в полиции Томска
01 ноября 2024, 18:01

Фото: iStock/Pavel Starikov

Мигрант-уклонист из Узбекистана, лишённый гражданства РФ за уклонение от военной службы, устроил истерику в миграционном отделе полиции в Томске, когда ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ. Об этом пишет Shot.
По данным издания, 30-летний Махмуджон Мабубзода принял присягу гражданина РФ 28 августа. После этого он должен в течение двух недель встать на первичный воинский учёт. Однако мужчина месяц не приходил за паспортом, а в военкомат так и не явился, объясняя это тем, что там большие очереди.

За это его лишили гражданства РФ, о чем и сообщили в миграционном отделе, добавив, что ему необходимо вернуться в Узбекистан. Тогда он начал ругаться, плакать и бросать документы. Тогда ему предложили быстро решить вопрос, подписав контракт с Минобороны РФ. Однако он отказался и убежал со словами: «Да заберите эту гражданству».

Через пару часов он вернулся, чтобы забрать разбросанные документы, среди которых был российский загранпаспорт.

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#военкомат
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Парень дочери депутата Госдумы вынес из квартиры драгоценностей на миллион рублей
Семью экс-мэра Оренбурга обокрали на миллион рублей
01 ноября 2024, 17:58

Фото: iStock/PTG PRO

Семью бывшего мэра Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрали на миллион рублей. Выяснилось, что это был молодой человек дочери чиновника.
Как сообщает Telegram-канал Baza кражу первой заметила супруга экс-мэра, которая во время сборов в гости недосчиталась колец из белого золота с бриллиантами. Вернувшись домой она решила пересчитать все драгоценности и поняла, что пропало намного больше.

Сначала женщина заподозрила в шалости младших детей, но когда они сказали, что не брали украшение, взгляд упал на молодого человека дочери – 19-летнего Максима.

Сначала парень долго отрицал кражу, но затем сознался, что сделал это вынужденно. По его рассказу, он устроил ДТП с дорогим автомобилем, и ему нужны были средства для компенсации ущерба. Помимо драгоценностей он украл пару швейцарских часов и мобильный телефон.

Когда о краже узнал сам Владимир Ильиных, он вместе с женой и парнем отправился в «Москву-Сити», где якобы находится мужчина, которому было передано награбленное. Однако его там не оказалось.

Тогда Максим начал умолять не писать заявление в полицию. К делу подключился его отец, и им даже удалось компенсировать часть украденного. Однако затем они оба пропали и не выходили на связь.

После этого 26 октября жена экс-мэра Оренбурга всё же написала заявление в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Семья Ильиных посчитала, что ущерб составил 935 тысяч рублей.

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#оренбургская область
#семья
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Интернет-знакомство обернулось адом: 30-летняя жительница Новосибирска стала жертвой извращенца-изверга
01 ноября 2024, 17:49

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Жительница Новосибирска Анна стала жертвой мужчины, с которым познакомилась в Интернете. Хотя с момента вынесения приговора нападавшему прошло три года, она по-прежнему опасается мести. О том, кем оказался романтичный незнакомец из Сети на самом деле расскажет «Радио 1».

Знакомство в Интернете


В поисках своей судьбы 30-летняя Анна зарегистрировалась на сайте знакомств. В октябре 2019 года она познакомилась с Виталием, который представился предпринимателем. Он ухаживал за ней, устраивал романтические свидания и дарил подарки. Спустя месяц они уже жили вместе в арендованной квартире Виталия.

Однако вскоре у кавалера возникли финансовые трудности, и он начал занимать деньги у Анны. Влюбленная не сразу заметила тревожные сигналы. Лишь когда долг превысил 100 тысяч рублей, она поняла, что стала жертвой мошенника. Когда Анна пыталась поговорить о возврате денег, Виталий впадал в ярость, проявляя агрессию: он кричал, хватал ее за шею и запирал в квартире.


Избиения и интимные видео


После разрыва Анна узнала от знакомых, что бизнес Виталия был весьма сомнительным. Он пытался продавать защитные маски во время пандемии, но потерпел неудачу. Однако девушка нуждалась в деньгах и требовала от бывшего возлюбленного долг. Виталий реагировал оскорблениями, следил за ней и даже угрожал обнародовать интимные видео.

«Ещё оказалось, что он тайно снимал видео со мной и начал шантажировать, угрожая выложить эти ролики в интернет. Он извращенец и изверг. Это был ад», — рассказывала журналистам девушка.

В один из дней, казалось, Виталий наконец осознал свои ошибки и назначил встречу на парковке. Анна приехала, надеясь вернуть долг и свой телефон. Несмотря на то, что это было людное место, он внезапно напал на нее в машине, заблокировав двери. Виталий жестоко избивал ее на каждой остановке светофора, пока они ехали в неизвестном направлении.

Затем завез Анну в лес, требуя расписку о прощении долга под угрозой убийства. После нескольких часов издевательств Виталий девушку отпустил.


Фото: istock / oatawa

Месть и преследование


На этом мужчина не успокоился. Он создал телеграм-канал, куда добавил общих знакомых и коллег Анны. В качестве мести он опубликовал ее паспортные данные и пять интимных видеозаписей, тайно снятых во время их отношений. Кроме того, он стал преследовать девушку.


Суд и компенсация


После нескольких месяцев изуверств бывшего сожителя, Анна обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовные дела по обвинениям в грабеже, похищении человека с применением насилия и нарушении неприкосновенности частной жизни. В конце 2021 года суд приговорил Виталия к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворил иск о возмещении морального вреда на сумму 300 тысяч рублей.

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Миллион в месяц, чтобы не забирать дочь: родители 6-летней девочки из Москвы с рождения держали ее в больнице
01 ноября 2024, 17:20

Фото: istock /M-Production

В 2019 году в СМИ появилась шокирующая история о девочке по имени Саша, которая провела первые шесть лет своей жизни в стенах больницы. «Узницей» медицинского учреждения девочка стала не из-за состояния здоровья. Виной тому – прихоть родителей. Подробности читайте в материале «Радио 1».

История шестилетней Саши


Саша родилась сильно недоношенной, и врачи Перинатального медицинского центра «Мать и дитя» успешно выходили ее и выписали домой. Однако вскоре мать девочки Татьяна вернула ребенка обратно, утверждая, что у нее возникают проблемы с дыханием. С тех пор Саша больше не покидала столичную больницу. Родители оплачивали отдельную палату, медицинские услуги и няню, что обходилось им в один миллион рублей ежемесячно.

Врачи, получая солидное вознаграждение, выписывать девочку не спешили, но и родители, навязывающие дочери то, что она серьезно больна, не стремились забрать малышку домой. Так, Саша провела в стенах больницы шесть лет.

В декабре 2019 года о ситуации с Сашей узнали сотрудники фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам». В отношении родителей девочки была проведена проверка. Оказалось, что причин содержать ребенка в больнице все это время не было.

Больничная палата 6-летней Саши (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

Влиятельный отец и религиозная бабушка


В первые два года родители не позволяли бабушкам и дедушкам видеться с девочкой. Знакомая матери Юрия Зинкина рассказала «Комсомолке», что Татьяна была убеждена, будто Саша на грани смерти, у нее не функционируют внутренние органы и отсутствует ствол головного мозга. Она использовала сложные медицинские термины, что производило впечатление на окружающих. Родители готовились к худшему, даже приобрели место на кладбище для дочери. В результате бабушки и дедушки смогли увидеть внучку только когда ей исполнилось два года. Они были шокированы, увидев, что девочка выглядит совершенно здоровой.

Неясно, какое влияние оказывали на медицинский персонал родители Саши, но оно однозначно было, уверены волонтеры.

Известно, что мать Саши нигде не работала. Об отце известно только то, что он является выпускником Финансовой академии при правительстве и в 90-е годы вместе с товарищами создал ООО «Эко-Бюро», которое сначала занималось туризмом, а затем переключилось на более прибыльный бизнес — перевод денег за границу.


Лишение родительских прав


Саша в приемной семье (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

После огласки в СМИ и ряда проверок в отношении семьи, в 2022 году родителей девочки официально лишили родительских прав. Теперь она растет в доброжелательной и домашней обстановке в приемной семье.

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20-летняя жительница Петербурга забеременела от восьмиклассника
01 ноября 2024, 16:15

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка заявила о том, что она беременна от ученика восьмого класса. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, вечером 31 октября в полицию поступил рапорт инспектора по делам несовершеннолетних, в котором шла речь о 20-летней девушке из Всеволожского района, которая вступала в половую связь с 14-летним восьмиклассником из Петербурга. После чего она забеременела.

Теперь в отношении будущей молодой мамы могут возбудить уголовное дело из-за полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет.

Оказалось, что ранее девушка уже была судима за кражу, угрозу убийством и вандализм.

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#девушка
#беременность
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В Подмосковье семилетняя девочка съела шоколадку и мгновенно умерла
MK.RU: в Подмосковье пенсионерка нашла мертвой съевшую шоколадку внучку
01 ноября 2024, 16:09

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Подмосковье пенсионерка нашла без сознания семилетнюю внучку после того как та съела шоколадку. Об этом сообщает издание МK.RU.
Отмечается, что трагедия произошла в городском округе Клин. 68-летняя местная жительница забрала свою внучку после занятия по рисованию. Дома она подарила ей сладкий подарок – шоколадный батончик Picnic.

После этого, со слов бабушки, девочка пошла в гостиную. Через некоторое время женщина обнаружила ребёнка без сознания. В панике она бросилась к соседке, но совместные усилия ни к чему не привели. Тогда женщины вызвали скорую, но и прибывшие медики не смогли реанимировать ребёнка.

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Подмосковье ищет медработников