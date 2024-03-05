Экс-полицейский годами истязал дочь из-за оценок и получил условный срок

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В Дуванском районе Башкирии бывший сотрудник правоохранительных органов истязал 13-летнюю дочь-спортсменку из-за оценок в школе. Об этом информирует Телеграм-канал Babr Mash.
По данным издания, на работе мужчина был приличным инспектором ДПС, а дома бил дочь за неуспеваемость, невыполнение домашних заданий и «недостаточную вовлеченность в тренировки». Девочка также занималась легкой атлетикой. Родитель регулярно ее бил и девочка приходила в школу с синяками и ссадинами
Свою вину отец не признал. Его приговорили к трем годам и шести месяцев условно с испытательным сроком. Родительских прав его не лишили и девочка продолжит жить с извергом.
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Алина Юрчак