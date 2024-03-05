Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Экс-полицейский годами истязал дочь из-за оценок и получил условный срок

Экс-полицейский годами истязал дочь из-за оценок и получил условный срок

В Башкирии экс-полицейский отделался условным сроком за избиения 13-летней дочки
05 марта 2024, 12:01
Фото: istock / Zinkevych

Фото: istock / Zinkevych

В Дуванском районе Башкирии бывший сотрудник правоохранительных органов истязал 13-летнюю дочь-спортсменку из-за оценок в школе. Об этом информирует Телеграм-канал Babr Mash.

По данным издания, на работе мужчина был приличным инспектором ДПС, а дома бил дочь за неуспеваемость, невыполнение домашних заданий и «недостаточную вовлеченность в тренировки». Девочка также занималась легкой атлетикой. Родитель регулярно ее бил и девочка приходила в школу с синяками и ссадинами

Свою вину отец не признал. Его приговорили к трем годам и шести месяцев условно с испытательным сроком. Родительских прав его не лишили и девочка продолжит жить с извергом.


Ранее сообщалось, что подросток из подмосковной деревни избил и порезал ножом друга из-за ревности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Shot: над Керчью прогремели взрывы

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане

Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля

#дпс
#отец
#мужчина
#тренировки
#дома
#девочка
#ребёнок
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Башкирии сатанист съел сердце пенсионера для избавления от недуга
05 марта 2024, 12:26

Фото: istockphoto/LemonSeed

В Куюргазинском районе Башкирии произошёл страшный эпизод, достойный фильма ужасов. Сатанист съел сердце пожилого мужчины, потому что его об этом попросили тёмные силы.
По словам мужчины по имени Эркинджон, он заключил договор с самим дьяволом, чтобы избавиться от заболевания сердца, которым страдал с детства. По условиям контракта он должен был убить человека, который также знается с нечистой силой, передаёт телеграм-канал Mash Batash. Жертвой стал пожилой сосед сатаниста, которого он давно подозревал в связях с Князем Тьмы.

Эркинджон зашёл к нему в дом, три раза ударил дедушку топором, а потом вырезал у него орган кровоснабжения. Поедать сердце пенсионера мужчина начал тут же, на остановке около дома. Недоеденное он отдал полумёртвой от страха бабушке, ожидавшей автобус, и попросил похоронить. Каннибала задержали и поместили под стражу на два месяца. Он уже во всём сознался.

Читайте также:

«Каннибал из Ленобласти»: Мужчина варил суп из останков гостя

Сатанист, который расчленял подростков, отправился на СВО и получил свободу

СК: Суд в Астрахани вынес приговор россиянину за похищение и убийство людей
#дом
#договор
#сердце
#мужчина
#заболевания
#башкирия
#пенсионер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: В подмосковном Солнцево произошла массовая драка мигрантов
05 марта 2024, 11:24

Фото: iStock/nito100

Сегодня на строительной площадке в жилом комплексе "Лучи" в Солнцево произошла массовая драка трудовых мигрантов, приехавших в Подмосковье на заработки. Видео опубликовали в телеграм-канале Mash.
Вооружённые различными стройматериалами строители ввязались в массовое побоище, чем привлекли к себе внимание местных жителей. В ходе конфликта участники использовали кулаки и металлические трубы. Кроме того, шум от криков мигрантов в ходе выяснения отношений разлетелся на целый квартал. Как сообщили в Mash, в ходе драки травмы получили по меньшей мере три человека.

На место происшествия оперативно приехали скорая помощь и полиция для того, чтобы успокоить разбушевавшихся строителей и оказать медицинскую помощь пострадавшим. Зачинщиков массовой драки пока не задержали.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку с ножами

Осужденные за наркотики мигранты лишились российского гражданства

Мигранты обокрали офицера в центре Москвы
#мигранты
#драка
#подмосковье
#стройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ракетная опасность объявлена в нескольких округах Белгородской области
В Губкинском и Старооскольском городских округах объявлена ракетная опасность
05 марта 2024, 10:26

Фото: iStock/bpawesome

О срабатывании сигналов оповещения о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области сообщили в ГУ МЧС по региону.
Местным жителям рекомендовано отправиться в укрытия. Прежде стало известно о пожаре на территории белгородской нефтебазы. Информацию о происшествии подтвердил глава региона. Возгорание началось после обстрела ВСУ. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Отмечается, что нефтебаза является важным для региона в части снабжения местного населения топливом, потому он будет требовать дальнейшего восстановления.

Прежде сообщалось, что российские беспилотники и FPV-дроны уничтожили лазутчиков ВСУ под Артёмовском.

Читайте также:

ВСУ атаковали Петербург: куда направлялись дроны, сколько жертв и откуда были запущены БПЛА

Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка

Украинские дроны атаковали село Богун-Городок в Белгородской области
#село
#возгорание
#всу
#петербург
#дроны
#белгород
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В многоквартирном доме в Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту
05 марта 2024, 10:21

Фото: istockphoto/alex_u

В посёлке Шушары, который давно уже является частью Санкт-Петербурга и активно застраивается высотными домами, произошло ЧП. В многоквартирном доме у лифта, в котором спускались взрослые и дети, оборвался трос и он упал в шахту.
Инцидент произошёл на Новгородской улице, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Лифт рухнул в шахту с высоты восьмого этажа. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и эвакуировали жильцов из повреждённой кабины лифта. При падении травмы получили трое пассажиров, среди которых один ребёнок. Кроме него, за медицинской помощью обратились два совершеннолетних гражданина.

Помимо взрослых, в лифте находилось пятеро детей, а всего он вёз тринадцать пассажиров. Амортизатора смягчили удар при падении, иначе последствия могли быть более трагичными. В причинах аварии предстоит разобраться техническим службам совместно с правоохранителями.

Читайте также:

В Нижневартовске лифт с пассажирами упал в шахту

В Казани лифт с девушкой внутри сорвался с восьмого этажа

В пермской больнице рухнул лифт с пациентами
#лифт
#травмы
#аварии
#инцидент
#сотрудники
#удар
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава СК отреагировал на мягкий приговор мигранту, убившему ветерана СВО
Бастрыкина заинтересовал мягкий приговор убийце челябинского бойца СВО
05 марта 2024, 10:19

Фото: istock / Michał Chodyra

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить, по какой причине суд в Челябинской области назначил виновному в убийстве ветерана СВО только 1,6 года ограничения свободы. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Речь идет о решении Карталинского горсуда по делу 19-летнего бойца ММА Рустама Байжувенова, который в сентябре 2023 года во время драки убил участника СВО. Военнослужащий хотел заступиться за девушку, которая страдала от действий пьяного фигуранта. От полученных травм он скончался в больнице.

Молодого человека признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили полтора года ограничения свободы, отпустив в зале суда.

Бастрыкин запросил доклад о всех полученных во время расследования дела доказательствах и причинах, по которым было принято такое решение.

Читайте также:

Shot: над Керчью прогремели взрывы

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане

Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля

#суд
#скр
#ограничения
#сво
#бастрыкин
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина ворвался в кафе выгнавшей участника СВО россиянки с начал угрожать расстрелом
В Люберцах мужчина ворвался с угрозами в кафе выгнавшей бойца СВО россиянки
05 марта 2024, 10:06

Фото: istock / PeopleImages

В подмосковных Люберцах россиянин с угрозами ворвался в заведение, хозяйка которого выгнала участника спецоперации. Кадры инцидента опубликовала член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова.
На записи мужчина в белой куртке с капюшоном заходит в кафе и начинает диалог с работницей со слов «значит так, слушай меня сюда». После чего он утверждает, что знает, где живет женщина, которую он принял за владелицу заведению.

«До понедельника срок (...) закрыть эту контору к чертовой матери», — пригрозил посетитель и заявил, что «ни менты, никто не поможет».
В ответ на угрозы другой посетитель заявил, что «не надо бычить». Тогда агрессор попросил сказать спасибо, за то, «что не пристрелили».

Также стало известно, что отец и брат хозяйки кафе находятся в зоне спецоперации. Близкие девушки заявляют, что она ничего не имеет против российских военнослужащих.

Читайте также:

Shot: над Керчью прогремели взрывы

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане

Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля

#кафе
#женщина
#отец
#кадры
#мужчина
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Федерации кикбоксинга Сочи задержан по подозрению в растлении 14-летнего сына
Mash: Президента Федерации кикбоксинга Сочи заподозрили в растлении сына
05 марта 2024, 09:24

Фото: istock /BrianAJackson

Президент Федерации кикбоксинга Сочи задержан по подозрению в растлении сына. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным следствия, 39-летний Амаяк Давыдов издевался над своим ребёнком 2016 года рождения и снимал это на камеру. Это происходило более двух лет: с января 2020-го по октябрь 2022-го. В отношении Давыдова возбуждено дело по двум статьям: о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет, и об использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов.

Кроме президентства в ФКС, Давыдов является заместителем председателя Комитета по вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики Сочи.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено дело против мужчины, который 6 лет насиловал дочь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Shot: над Керчью прогремели взрывы

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане

Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля

#дело
#президент
#сочи
#насилие
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвич выстрелил себе в голову из-за обиды на мать-игроманку
Baza: 52-летний москвич выстрелил в себя из пистолета, чтобы напугать мать
05 марта 2024, 09:00

Фото: istock / Savusia Konstantin

Москвич выстрелил себе в голову, потому что его мать слишком много играла в компьютер. Убивать себя мужчина не собирался — просто обиделся.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, вечером 1 марта 52-летний россиянин пришел домой с плохим настроением. Он хотел поесть, но на кухне было мало места — за компьютером сидела его 71-летняя мать-пенсионерка и играла в любимую игру «Найди 10 отличий». Сын начал скандалить и кричать, что его не любят в этой семье. Он заявил: «Нет человека — нет проблемы», — и ушел к себе в комнату. Мама продолжила играть.

Спустя время в квартиру явились медики и сотрудники правоохранительных органов. К ним вышел мужчина со стекающей кровью из виска. Выяснилось, обиженный «ребенок» выстрелили в себя из пневматического пистолета.

Мать заявила полицейским, что они много ссорятся с сыном последнее время. Мужчина также начал активно употреблять спиртные напитки. Помимо пистолета, у него также было ещё и ружьё, но мама спрятала его «на всякий случай».

Читайте также:

Shot: над Керчью прогремели взрывы

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане

Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля

#пенсионерка
#компьютер
#мать
#медики
#выстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собака откусила и проглотила пенис хозяина
Daily Mirror: в Германии собака отгрызла и проглотила пенис 66-летнего хозяина
05 марта 2024, 08:40

Фото: istock / Evrymmnt

В немецком городе Херне, земля Северный Рейн-Вестфалия, собака предположительно отгрызла и съела половой орган хозяина. Об этом пишет Daily Mirror.
Все произошло 27 февраля. Из дома владельца в 2 часа ночи доносился лай, из-за чего соседи вызвали правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели стонущего от боли 66-летнего мужчину со свежей раной в паху и бегающего рядом небольшого пёсика.

У немца отсутствовал пенис, мужчину экстренно госпитализировали. Полицейские не смогли отыскать исчезнувший орган и предмет, которые его могли отрезать.

«Одна из гипотез, разумеется, заключается в том, что собака, которая была величиной примерно с джек-рассела, откусила пенис и съела его. В этом случае рана — это место укуса <...> Но не исключены также несчастный случай при сексе или преступление», — рассказал полицейский инспектор Франк Леманис.
Читайте также:

Shot: над Керчью прогремели взрывы

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане

Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля

#собака
#соседи
#полицейские
#сотрудники
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф