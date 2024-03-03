Подросток из подмосковной деревни избил и порезал ножом друга из-за ревности

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В Московской области школьник сильно ранил друга, приревновав его к девочке, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 13-летний подросток из деревни Доброволец Талдомского городского округа позвал своего друга на улицу. Как оказалось, у него назрели серьёзный вопросы к товарищу после того, как он погулял с их общей знакомой.
Разгневанный подросток набросился на ничего не подозревающего одноклассника. Он избил парня гантелей и изрезал ножом. Израненного друга школьник бросил на улице и ушёл. Пострадавшему помогли случайные прохожие.
В больнице у парня диагностировали поверхностные раны груди, спины и голени. К счастью, все ранения оказались непроникающими.
По факту случившегося полицейские инициировали проверку.
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Разгневанный подросток набросился на ничего не подозревающего одноклассника. Он избил парня гантелей и изрезал ножом. Израненного друга школьник бросил на улице и ушёл. Пострадавшему помогли случайные прохожие.
По факту случившегося полицейские инициировали проверку.
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Евгения Парфентьева