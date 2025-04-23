Требуют почти 500 тысяч: на хирурга Тимура Хайдарова подали в суд

Тимур Хайдаров (Фото: Инстаграм* @dr.timur_khidarov)
На клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова подали в суд. С нее собираются взыскать практически полмиллиона рублей, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
18 апреля предприниматель Александрович подал иск. Ответчиком выступило ООО «Ай Кью Пластик».
Дело относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям. С пластического хирурга требуют взыскать 461 тысяч 360 рублей. Отмечалось, что иск, вероятно, связан с поставками.
По сведениям канала, клиника Хайдарова закрыла 2024 год с убытками — их размер достиг 67 млн рублей. При этом еще в 2023-м чистая прибыль клиники составила 137 млн.
Ранее звёздный хирург Тимур Хайдаров рассказал, что сам делает пластическую операцию своей жене Светлане Сильваши.
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Дело относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям. С пластического хирурга требуют взыскать 461 тысяч 360 рублей. Отмечалось, что иск, вероятно, связан с поставками.
По сведениям канала, клиника Хайдарова закрыла 2024 год с убытками — их размер достиг 67 млн рублей. При этом еще в 2023-м чистая прибыль клиники составила 137 млн.
«Сам Тимур уверяет, что все это связано с реинвестированием и долговыми обязательствами», — говорилось в публикации.
Ранее звёздный хирург Тимур Хайдаров рассказал, что сам делает пластическую операцию своей жене Светлане Сильваши.
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Ольга Енгалычева