Экс-полицейский пообещал «отмазать» жителя Волгодонска от СВО

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Сотрудники ФСБ задержали с поличным экс-сотрудника транспортной полиции, который обещал за крупную сумму освободить жителя Волгодонска от участия в СВО. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Ростовской области.
По данным следствия, бывший сотрудник транспортной полиции пытался мошенническим путём заполучить 280 тысяч рублей от жителя региона, которого пообещал освободить от прохождения службы в ВС РФ.
Мужчина был задержан с поличным при получении денежных средств, которые он затем собирался передать в военный комиссариат Волгодонска, где бы жителю города помогли «откосить» от службы в армии.
Следователями СУСК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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Мужчина был задержан с поличным при получении денежных средств, которые он затем собирался передать в военный комиссариат Волгодонска, где бы жителю города помогли «откосить» от службы в армии.
Следователями СУСК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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Анастасия Чинкова