ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России

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ФСБ уничтожила диверсанта военной разведки Украины, который прибыл из Литвы для осуществления терактов на военных и энергобъектах в Московском регионе и Ленинградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В ведомстве отметили, что преступник был обнаружен во время изъятия схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал задействовать для осуществления теракта на топливном терминале в Тосненском районе. Уточняется, что во время задержания литовский диверсант оказывал вооруженное сопротивление, однако был ликвидирован.
В ЦОС ФСБ России добавили, что во время осмотра телефона злоумышленника была обнаружена переписка с куратором, которая отчетливо демонстрирует планы украинских террористов «полностью искоренить все русское» в странах Прибалтики.
Ранее сообщалось, что на кладбищах стран Прибалтики появляются могилы погибших на Украине наемников, при этом власти скрывают истинные потери. Подробнее читайте в материале «Радио 1»
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В ЦОС ФСБ России добавили, что во время осмотра телефона злоумышленника была обнаружена переписка с куратором, которая отчетливо демонстрирует планы украинских террористов «полностью искоренить все русское» в странах Прибалтики.
Ранее сообщалось, что на кладбищах стран Прибалтики появляются могилы погибших на Украине наемников, при этом власти скрывают истинные потери. Подробнее читайте в материале «Радио 1»
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Екатерина Коршунова