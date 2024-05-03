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ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России

ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
03 мая 2024, 11:51
Фото: iStock/Grigorenko

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ уничтожила диверсанта военной разведки Украины, который прибыл из Литвы для осуществления терактов на военных и энергобъектах в Московском регионе и Ленинградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В ведомстве отметили, что преступник был обнаружен во время изъятия схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал задействовать для осуществления теракта на топливном терминале в Тосненском районе. Уточняется, что во время задержания литовский диверсант оказывал вооруженное сопротивление, однако был ликвидирован.

В ЦОС ФСБ России добавили, что во время осмотра телефона злоумышленника была обнаружена переписка с куратором, которая отчетливо демонстрирует планы украинских террористов «полностью искоренить все русское» в странах Прибалтики.



Ранее сообщалось, что на кладбищах стран Прибалтики появляются могилы погибших на Украине наемников, при этом власти скрывают истинные потери. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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#суд
#фсб
#сбу
#литва
#преступники
#теракт
В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*
03 мая 2024, 11:42

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в пяти квартирах, где базировались её лидеры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что силовики арестовали руководителя секты Наталью Миненкову. Один из адептов сообщил, что ничего плохого и противоправного они не совершают, исключительно «делают упражнения».

В апреле текущего года под суд также попала жительница Пятигорска, которая вовлекала новых членов в китайскую секту, занималась подготовкой собраний, распространением информации о секте. В июле 2020 года Генпрокуратура России признала нежелательными семь организаций, которые связаны с «Фалуньгун»*.

Секта «Фалуньгун»* появилась в Китае в 90-е годы. Всё с традиционной китайской гимнастики цигун, однако с годами радикальность секты возрастала.

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#суд
#генпрокуратура
#москва
#китай
#преступление
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Мигрант до смерти избил пенсионерку во Владимире
Во Владимире уроженец Узбекистана пойдёт под суд за убийство пенсионерки
03 мая 2024, 11:39

Фото: iStock/Fedorovekb

Во Владимире 60-летний уроженец Узбекистана до смерти избил 87-летнюю пенсионерку. Об этом СУСК РФ по региону сообщило «Ленте.ру».
По данным следствия, в ноябре 2023 года мигрант пришёл в гости к своей знакомой. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина набросился на пенсионерку и избил её. После этого он скрылся с места преступления. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Тело пожилой женщины на следующий день обнаружила обнаружила её соседка, которая и вызвала полицию. Правоохранителям удалось установить личность убийцы и задержать его.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.

В настоящее время мигрант заключён под стражу, материалы его дела переданы в суд.

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#пенсионерка
#убийство
#избиение
#суд
#уголовное дело
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Украина подорвала резервуар с газом в российском регионе
Белгородский глава Гладков: ВСУ подорвали дроном газовый резервуар в Шебекино
03 мая 2024, 10:59

Фото: Istock/sarawutk

ВСУ атаковали газовый резервуар на территории заправки в Шебекино Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, украинские военные использовали для атаки дрон-камикадзе. В результате происшествия произошло возгорание резервуара для хранения газа. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Гладков также сообщил, что в момент удара по резервуару на заправке находилась одна сотрудница. Женщина успела самостоятельно эвакуироваться и не пострадала.

Также ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в селе Вознесеновка. Мирный житель получил ранения.

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#военные
#дрон
#возгорание
#происшествия
#новости
#всу
#рф
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Группу российских полицейских обвинили в организации незаконной миграции
Семерым рязанским полицейским предъявили обвинение в организации миграции
03 мая 2024, 10:42

Фото: iStock/Dzurag

Семерым полицейским из Рязанской области предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, в регионе действовала группа полицейских, которые помогали подельникам ставить граждан на миграционный учет.

Одна из фигурантов уголовного дела занимала должность замначальника отдела по работе с гражданами РФ в УМВД по Рязанской области.

Прежде сообщалось, что в связи с нововведениями, прибывшие на территорию России иностранные граждане будут заполнять специальную форму, установленную МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#конфликт
#учёт
#рф
#мигранты
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Стало известно, кто расстрелял охранника гостиницы «Украина»
В Москве бизнесмен расстрелял охранника гостиницы «Украина» и скрылся на «Гелендвагене»
03 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/nixki

В Москве бизнесмен расстрелял охранника гостиницы «Украина» и скрылся на «Гелендвагене». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ночью 28 апреля полицейские выехали на Кутузовский проспект из-за сообщения о стрельбе. На месте происшествия они увидели раненного в голову мужчину. Пострадавшим оказался охранник гостиницы. По его словам, машина остановилась напротив него. Стекло опустилось и водитель выстрелил ему в голову. Мужчине повезло, пуля лишь поцарапала ему голову. Его увезли в больницу, где обработали и зашили рану.

Отмечается, что стрелявшего зовут Арменак. Он был пьян и без прав. Автомобиль числился на дорожно-разметочной компании «Век», учредителем которой был Арменак. В отделе полиции у мужчины нашли глаткоствольное ружье, а в карманах джинс три пакетика с наркотиками. Бизнесмену грозит три уголовных дела.

Ранее в Москве арестовали мужчину, пытавшегося зарезать бывшую жену в ТЦ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
#мужчина
#происшествия
#ружье
#машина
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В российском регионе загорелась воинская часть, пострадали два солдата
Е1.ru: в Екатеринбурге загорелась воинская часть, два человека пострадали
03 мая 2024, 10:31

Фото: iStock/Diy13

В Екатеринбурге произошло возгорание в здании воинской части. Об этом пишет портал Е1.ru.
По данным издания, задымление произошло в туалете. Всех солдат экстренно эвакуировали из казармы, однако двое из них всё же пострадали. Они получили незначительные травмы, необходимая медицинская помощь была оказана оперативно.

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили факт возгорания.

По предварительным данным, огонь мог распространиться из-за неисправностей в электропроводке. Причины происшествия устанавливаются.

Пожарным удалось оперативно потушить пожар и не допустить распространения огня на соседние постройки.

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#пожар
#екатеринбург
#пострадавший
#солдаты
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Подмосковные спасатели избавили подростка от застрявшей на пальце военной игрушки
03 мая 2024, 10:22

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Тринадцатилетний житель Павловского Посада застрял пальцем в игрушечном автомате, для освобождения потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С сообщением о происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась мать подростка. Она рассказала, что игрушечный автомат заклинило, её сын попытался поправить механизм пальцем, но палец крепко застрял и начал болеть», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно выехали на вызов, по приезде они с помощью специального инструмента освободили палец подростка из ловушки. По счастью, автомат не успел причинить сильный вред, помощь врачей мальчику не понадобилась.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли четырехлетней девочке в Сергиевом Посаде, которая застряла ногой между кабиной лифта и межэтажным перекрытием.

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В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами

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#павловский посад
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#игрушки
#мособлпожспас
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В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
SHOT: девушка обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
03 мая 2024, 10:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В подмосковном Пушкино девушка обвинила родного дядю в регулярных изнасилованиях, которые он совершал годами. По словам школьницы, мужчина домогался её с 11 лет и заставлял молчать, угрожая детдомом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
17-летняя девушка только сейчас смогла признаться, что на протяжении шести лет подвергается насилию со стороны своего дяди. В 2018 году мать школьницы лишили родительских прав, отец отказался от нее ещё при рождении, поэтому 11-летнюю девочку взяли под опеку бабушка с дедушкой. С ними вместе проживает их тридцатилетний сын, который является дядей пострадавшей.

Как рассказала девушка, первое изнасилование произошло в 2018 году, после чего педофил сделал свои преступления регулярными и издевался над маленькой девочкой каждые несколько недель. Если племянница оказывала сопротивление, то мужчина начинал ее бить.

Отмечается, что девочка боялась кому-либо рассказывать о происходящих ужасах, поскольку её бы отправили в детский дом, где преступник обещал ей устроить «серьёзные проблемы».

Обратиться к полицейским пострадавшая решилась только сейчас, когда ей осталось менее полугода до совершеннолетия. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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Российский военный трижды оставлял часть и получил восемь лет колонии
В Томске военного приговорили к восьми годам за уклонение от службы
03 мая 2024, 09:59

Фото: iStock/OlFedv

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 8 годам тюремного срока военного Константина Бабенко за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что в мае прошлого года солдат решил оставить службу, после чего вернулся на нее только в начале августа. Осенью та же ситуация повторилась.

В результате в декабре Бабенко задержали сотрудники правоохранительных органов. Свое наказание военнослужащий будет отбывать в колонии строгого режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ. В сентябре 2022 года задержанный занимался передачей данных о скоплении мирных граждан для ВСУ.

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#суд
#приговор
#прокуратура
#обвинение
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