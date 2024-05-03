ФСБ обвинила в госизмене украинца, выдавшего себя за беженца

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Жителя Украины, приехавшего в Мордовию под видом беженца и получившего российское гражданство, обвинили в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ республики, передаёт РИА Новости.
Согласно сообщению, сразу после начала СВО мужчина попытался вступить в ряды ВСУ, однако получил отказ в виду состояния здоровья. Тогда он отправился в Мордовию в составе группы украинских беженцев, а там получил российское гражданство. При этом он решил помогать ВСУ и готовился совершать диверсии на территории РФ.
Уточняется, что свои действия мужчина просил пять миллионов долларов.
Мужчину задержали в октябре 2023 года, когда он попытался поджечь военкомат в Мордовии. С собой у него были самодельные зажигательные смеси, а также телефон с перепиской с украинскими кураторами.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
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«Посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками ГУР Украины и предложил за материальное вознаграждение оказывать им содействие», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что свои действия мужчина просил пять миллионов долларов.
Мужчину задержали в октябре 2023 года, когда он попытался поджечь военкомат в Мордовии. С собой у него были самодельные зажигательные смеси, а также телефон с перепиской с украинскими кураторами.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
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Элина Позднякова