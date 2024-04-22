Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схроны ВСУ с иностранным оружием

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Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке несколько заминированных украинских схронов. В числе прочего, в тайниках было найдено оружие иностранного производства.
В тайных складах силовики нашли около 70 гранат, более 100 выстрелов для гранатомёта, свыше 700 артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров западного производства, почти 140 танковых снарядов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Уточняется, что тайники были оставлены военнослужащими ВСУ перед отступлением из города. Все схроны были заминированы. Кроме указанных боеприпасов, на складах были найдены нацистская символика, а также шприцы, заправленные неизвестным веществом. Содержимое шприцев направлено местным экспертам.
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Александр Бойцов