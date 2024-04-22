Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схроны ВСУ с иностранным оружием

ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка, полностью выбив противника с окраин. Также российской армии удалось продвинуться на Донецком и Угледарском направлениях. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, где пытаются атаковать ВСУ, читайте в материале «Радио 1».