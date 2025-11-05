Достижения.рф

В Туле водитель автобуса избил пассажира за замечание

В Туле водитель автобуса избил пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула».



Инцидент произошел 2 ноября в общественном транспорте №64. Все началось с замечания за нарушение ПДД. Когда пассажир решил заснять действия водителя, тот напал на него. Агрессор разбил мужчине нос, выхватил телефон, бросил его на проезжую часть и скрылся. Пассажиру пришлось вызывать скорую из-за сильного кровотечения.

По словам жены пострадавшего, водитель нецензурно выражался, угрожал расправой и создавал аварийные ситуации на дороге. Она отметила, что написала с супругом заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пассажир и водитель подрались в автобусе, и это попало на видео.

