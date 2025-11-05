Начальнику виновника ДТП с автобусом на Мойке вынесли приговор

05 ноября 2025, 13:46

Начальнику виновника ДТП с автобусом на Мойке дали пять лет колонии

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Суд назначил пятилетний срок лишения свободы начальнику автоколонны, признанному виновным в допуске уставшего водителя к управлению автобусом в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».