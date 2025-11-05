Начальнику виновника ДТП с автобусом на Мойке вынесли приговор
Суд назначил пятилетний срок лишения свободы начальнику автоколонны, признанному виновным в допуске уставшего водителя к управлению автобусом в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По версии следствия, глава ООО «Такси» Джахангир Халилов, зная о том, что водитель Рахматшох Курбонов сильно устал после 12‑часовой смены, всё же допустил его к рейсу. Суд обязал ответчика выплатить 500 тыс. рублей в качестве компенсации и запретил в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с перевозкой пассажиров.
Авария произошла 10 мая 2024 года около 13:00 в центре Северной столицы. Пассажирский автобус рухнул в реку Мойку.
Очевидцы и спасатели помогали вытаскивать людей из затонувшего транспорта. Пострадавших эвакуировали с крыши автобуса.
