Восемь рейсов не смогли вылететь из аэропорта в Омске
В Омске из‑за густого тумана задержали прибытие и вылет восьми рейсов. Об этом проинформировала пресс‑служба местного аэропорта.
В сообщении уточняется, что в ночные и утренние часы в городе наблюдались сложные метеоусловия, а видимость снизилась до 150 метров. В связи с этим авиакомпании меняют время как прибытия, так и обратного вылета самолётов из Омска. Пассажиров просят отслеживать статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта. Вся информация обновляется по мере поступления актуальных сведений от перевозчиков.
По данным онлайн-табло, с задержкой в три-четыре часа отправятся восемь рейсов. Среди них — самолёты в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сухум и Сочи.
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