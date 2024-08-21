Экс-полковник МВД Захарченко почти год просит отправить его в зону СВО

Осужденный на 16 лет бывший полковник МВД РФ Захарченко уже почти год хочет заключить контракт с Минобороны и просит отправить его в зону СВО. Об этом сообщила его адвокат Валерия Туникова в беседе с РИА Новости. По ее словам, приговоренный за взятки на 1,4 млрд рублей не получает от министерства никакого ответа.