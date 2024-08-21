Экс-полковник МВД Захарченко почти год просит отправить его в зону СВО

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Осужденный на 16 лет бывший полковник МВД РФ Захарченко уже почти год хочет заключить контракт с Минобороны и просит отправить его в зону СВО. Об этом сообщила его адвокат Валерия Туникова в беседе с РИА Новости. По ее словам, приговоренный за взятки на 1,4 млрд рублей не получает от министерства никакого ответа.
Адвокат отметила, что с момента прошения прошел уже почти год, но контракт так и не заключили, хоть и официального отказа не было.
В мае 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 14 годам за взяточничество на 1,4 миллиарда и прибавив предыдущее наказание назначил 16 лет колонии.
По данным агентства, Захарченко известен резонансными публикациями СМИ о квартире его сестры, в которой нашли 9 миллиардов рублей неизвестного происхождения, которые после изъяли в доход государства. Сам полковник на тот момент курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.
Читайте также:
Экс-депутата Гудкова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ
Высокопоставленный сотрудник тюремного ведомства России попался на взятке
Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников
«Отказа нет, говорят, что необходимо пройти отборочные мероприятия, но ничего не происходит», — пояснила Туникова.
В мае 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 14 годам за взяточничество на 1,4 миллиарда и прибавив предыдущее наказание назначил 16 лет колонии.
По данным агентства, Захарченко известен резонансными публикациями СМИ о квартире его сестры, в которой нашли 9 миллиардов рублей неизвестного происхождения, которые после изъяли в доход государства. Сам полковник на тот момент курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.
Читайте также:
Экс-депутата Гудкова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ
Высокопоставленный сотрудник тюремного ведомства России попался на взятке
Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников
Данил Пономарев