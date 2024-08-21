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Экс-полковник МВД Захарченко почти год просит отправить его в зону СВО

21 августа 2024, 23:53
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Осужденный на 16 лет бывший полковник МВД РФ Захарченко уже почти год хочет заключить контракт с Минобороны и просит отправить его в зону СВО. Об этом сообщила его адвокат Валерия Туникова в беседе с РИА Новости. По ее словам, приговоренный за взятки на 1,4 млрд рублей не получает от министерства никакого ответа.
Адвокат отметила, что с момента прошения прошел уже почти год, но контракт так и не заключили, хоть и официального отказа не было.
«Отказа нет, говорят, что необходимо пройти отборочные мероприятия, но ничего не происходит», — пояснила Туникова.


В мае 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 14 годам за взяточничество на 1,4 миллиарда и прибавив предыдущее наказание назначил 16 лет колонии.

По данным агентства, Захарченко известен резонансными публикациями СМИ о квартире его сестры, в которой нашли 9 миллиардов рублей неизвестного происхождения, которые после изъяли в доход государства. Сам полковник на тот момент курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

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Экс-депутата Гудкова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ
21 августа 2024, 20:36

Фото: istock/Zolnierek

Суд заочно приговорили бывшего депутата Дмитрия Гудкова, признанного в России иноагентом, к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете, сроком на 4 года.
«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)», — указано в сообщении ведомства.
Суд постановил, что Гудков* выложил в интернете видео, где под видом достоверной информации распространял ложные заявления о действиях российской армии в зоне СВО.

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*признан иноагентом, экстремистом и террористом на территории Российской Федерации
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«Домодедовский упырь» на свободе: Вернется ли маньяк Иван Продан на улицы российских городов
ФСИН сообщила о передаче серийного убийцы Продана в Молдавию в 2010 году
21 августа 2024, 19:47

Фото: istock / Vladimir Zapletin

Имя Ивана Продана, известного под прозвищем «Домодедовский упырь», стало широко известно в середине 90-х годов. Он насиловал своих жертв, грабил их и иногда оставлял на изуродованных телах деньги, считая это оплатой за секс.
Телеграм-канал SHOT сообщил, что Продан вышел на свободу 20 апреля. После своего освобождения ему необходимо было зарегистрироваться по месту жительства, но он не пришел в отделение МВД. Тем не менее, Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла эту информацию, указав, что преступник был передан Молдавии еще в 2010 году для дальнейшего отбывания наказания. В материале «Радио 1» расскажем, за что сидел «домодедовский упырь».

Из упыренка в упыря

Продан родился в 1976 году в Молдавии. С ранних лет он сталкивался с унижением со стороны семьи и одноклассников. В армии сослуживцы часто насмехались над ним из-за фамилии: «Продан, за сколько продан?» Они отмечали его злопамятство, подлость и скверный характер — Иван был вечным изгоем.

После службы в армии Продан переехал в Россию, в Костромскую область, где вступил в брак и стал отцом. Однако супруга не смогла вынести его тиранического поведения и ушла. В 1990-х Продан перебрался в Москву в поисках работы, но в итоге остался в Подмосковье.

Однажды он решил отомстить, но не обидчикам, а всем, кто попадался ему на пути. Его жертвами становились и мужчины, и женщины.

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Стиль маньяка

В начале лета 1998 года в подмосковных городах Домодедово и Видное произошло множество разбойных нападений. Преступник действовал в уединённых местах, нападая на женщин возле железнодорожных станций и в лесных посадках. Мало кому, кто избежал нападения, удалось подробно описать внешность злоумышленника, так как он часто бил жертв по голове, грабил, а в некоторых случаях насиловал. Но была одна характерная черта Продана — у него отсутствовал мизинец на левой руке. Одна из выживших рассказывала, как он украл сумку у неё и даже сардельки, которые съел на бегу.

К концу 1990-х годов сотрудники полиции задержали обнажённого мужчину, который сообщил, что стал жертвой незнакомца, заставившего угрозами его раздеться и ранившего железным предметом. Пострадавший отметил, что у нападавшего не было мизинца. Стремление Продана к насилию с каждым разом возрастало, и с осени 1998-го он начал убивать своих жертв, тела которых находили местные жители.

Преступник продолжал выбирать районы возле железной дороги и леса. Оперативники нашли землянку с украденными вещами и книгу о гипнозе. Раздетый мужчина в своих показаниях говорил, что не сопротивлялся, словно находился под гипнозом. Каждый день в дежурную часть поступали новые сообщения о нападениях, иногда со смертельным исходом. Жители Домодедово, которым сейчас около 40 лет, до сих пор помнят строгие запреты родителей на выходы на улицу в одиночку.

«О, помню то время. В школе учились, еще всех по вечерам дома запирали», — рассказывают местные.
Фото: istock / aga7ta

Хранил ношеную обувь неизвестных женщин

Идентифицировали Ивана как «домодедовского упыря» случайно. В 1999 году полиция задержала гражданина Молдавии Продана, который ранее был арестован на 15 суток за хулиганство и вскоре отпущен.

Во время его двухнедельного пребывания в изоляторе не было зафиксировано ни одного преступления. Но как только Продан вышел, в Домодедово и Видном вновь начались нападения. Оперативники сопоставили даты и тот самый отсутствующий мизинец — Продан снова оказался за решеткой.

Общая статистика преступлений, в которых подозревали Продана, была ошеломляющей. Он признался в 58 нападениях в период с 1998 по 1999 год. Более 200 заявлений по региону остались без расследования. При обыске его квартиры нашли более 300 предметов, включая ношеную обувь женщин, чьи имена так и не удалось установить.

Судмедэкспертиза признала Продана вменяемым, но он отказался от своих показаний. В итоге на суде подтвердили 5 убийств и 17 изнасилований, приговорив его к 25 годам строгого режима.
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«Домодедовский упырь» пропал

21 августа Телеграм-канал SHOT сообщил, что Иван Продан пропал после выхода из мест заключения. Как утверждали журналисты, после выхода на свободу 55-летний Продан не встал на учет в отделе МВД по месту проживания. Также мужчина не подавал заявки на оформление СНИЛС и ИНН. По этим причинам авторы материала пришли к выводу, что маньяк пропал. Как заявляли журналисты, сотрудники правоохранительных органов не знают, где сейчас находится маньяк.

Позже эти сведенья опровергла ФСИН. Заявление с соответствующим содержанием появилось в официальном Телеграм-канале ведомства.

«В соответствии с Конвенцией о передаче осуждённых лиц от 21 марта 1983 года и статьей 469 УПК РФ в январе 2010 года по решению суда осуждённый был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», — сказано в сообщении.
Фото: istock / Sayan_Moongklang

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В Москве мальчик случайно сжёг пять легковушек и микроавтобус
В Москве школьник со спичками поджег пять машин и микроавтобус
21 августа 2024, 19:24

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве школьник со спичками поджег картон на площадке со строительным мусором, подпалив пять автомобилей и микроавтобус, сообщает «Вечерняя Москва» 21 августа.
Пожар случился в одном из дворов в районе Солнцево, где дети играли со спичками. В результате поджога загорелось около 100 квадратных метров строительного мусора. Огонь зацепил припаркованные неподалеку машины. Местные жители пытались оттащить автомобили.

На месте работают сотрудники МЧС. Площадь пожара продолжает разрастаться, есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Точную причину возгорания и размер ущерба предстоит определить пожарным экспертам.

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Мигрантка убила младенца одним уколом: мать ребёнка отделалась штрафом, подробности
В Подмосковье оштрафовали мать, чей сын умер от укола по совету соседки
21 августа 2024, 18:12

Фото: iStock/ker_vii

В Подмосковье суд оштрафовал на 70 тысяч рублей жительнице Нахабино, которая по совету соседки сделала смертельный укол своему сыну-младенцу. По словам подсудимой, она хотела сбить малышу жар и даже не подозревала, насколько опасным было содержимое шприца.
О том, почему мать получила столь мягкое наказание и о подробностях жуткой истории — в материале «Радио 1».

Не спал и постоянно плакал

Фото: iStock/mputsylo

Все произошло зимой 2024 года, когда у уроженки Таджикистана заболел недавно родившийся сын. Малыш не мог уснуть и постоянно плакал. Обеспокоенная мать обратилась за помощью к своей соседке, тоже мигрантке, вместо того, чтобы вызвать врача.

По данным «МК», квалификация землячки не вызывала у матери сомнений, ведь та не раз вещала о своей медицинской карьере. Женщина по профессии якобы была медсестрой, работала в детских больницах Таджикистана и даже когда-то трудилась в роддоме.

Соседка потрогала ладонью лоб младенца и с уверенностью заявила, что у ребенка высокая температура, которую нужно срочно сбивать. В качестве лекарства она назначила ему цефазолин и лидокаин. Ничего не подозревающая мать купила препараты в аптеке и сделала малышу сразу два укола.

Остановилось сердце

Фото: iStock/maxim4e4ek

После столь большой дозы лекарств младенцу начало становиться только хуже. У крохи случился анафилактический шок, и он стал чахнуть буквально на глазах у матери. Лишь в этот момент она решилась позвонить в скорую.

На вызов прибыли сразу две бригады врачей скорой помощи, но даже они уже ничем не могли помочь ребенку. Мальчик умер от острой сердечной недостаточности.

Стоит отметить, что мать не могла быть до конца уверенной в своей вине на протяжении двух месяцев. Именно спустя этот период эксперты заключили, что малыш скончался от отравления лекарственными препаратами.

После смерти сына мать также узнала, что ее соседка ничем не может подтвердить свое медицинское образование.

70 тысяч за смерть младенца

Фото: iStock/Zolnierek

Красногорский суд вынес вердикт по этому делу. Действия женщины квалифицировали как причинение смерти по неосторожности.

Дело рассматривали в особом порядке. Мать заявила, что полностью согласна с обвинением, раскаивается и признает вину. Суд также учел, что ее намерениями была помощь малышу. Во внимание приняли и тот факт, что у женщины еще трое детей, один из которых родился в 2024 году.

В итоге Красногорский суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 70 тысяч рублей в доход государства. Ее супруг, разнорабочий, сразу его оплатил.

Однако многие были удивлены столь мягким приговором, пускай и сложно найти человека, который бы хоть раз в жизни не принимал лекарства по одному лишь совету знакомых.

Как пояснил судебный юрист, правозащитник Владимир Комсолев в беседе с 360.ru, приговоры за случайное причинение смерти при помощи лекарственных препаратов в России — далеко не самое редкое явление. По его словам, не так давно в Новосибирске мать делала уколы своему пятилетнему сыну по совету фельдшера, после чего он умер. Отец ребенка не стал выдвигать жене претензий и дело вскоре закрыли.

Юрист заверил, что приговор Красногорского суда не стоит считать слишком легким, он полностью соответствует закону, ведь у женщины было множество смягчающих обстоятельств в виде ее намерений, раскаяния и наличия еще троих детей.

Чем опасно самолечение

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Как гласит статистика, в последнее время россияне стали более серьезно относиться к своему здоровью и не прибегают к самолечению. По данным социально-политического мониторинга от ИОН РАНХиГС, которые предоставили «Ведомости», более 70% граждан в случае болезни обращаются именно к врачам.

Стоит отметить, что больше 50% респондентов признаются, что не всегда доверяют диагнозам и назначениям докторов, предпочитая лечиться по собственному усмотрению.

Остаются также и те, кто и вовсе пренебрегает рекомендациями современной медицины, отдавая предпочтение нетрадиционным методам лечения. По данным опросов, в России их около 6%. Среди них есть как те, кто любит «подышать» над картошкой или погреть нос вареными яйцами, так и те, кто обращается за помощью к различным врачевателям и целителям.

Важно помнить, что только врачи могут правильно поставить диагноз и назначить верный курс к выздоровлению. Бесконтрольное самолечение – огромный риск. К примеру, в США ежегодно из-за неправильного использования безрецептурных обезболивающих, особенно ацетаминофена и НПВП, гибнет 17 тысяч человек, 126 тысяч попадает в больницу.

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В столичном районе Чертаново горят несколько квартир в высотном доме
21 августа 2024, 18:07

Фото: istockphoto/grafoto

В Москве в районе Чертаново вспыхнул пожар. Горят сразу несколько квартир высотного дома на улице Газопровод.
По данным телеграм-канала Baza, огонь вспыхнул в первом корпусе дома № 3. Сначала загорелась одна квартира. Затем, вырвавшись наружу, пламя перекинулось на верхние этажи. Из огня успели спасти женщину и ребёнка — они выбрались из горящего помещения и сидели на кондиционере.

О пострадавших пока не сообщается. Известно, что один из пожарных, участвующих в ликвидации возгорания, подал сигнал MAYDAY. это кодовое слово для экстренной помощи, используемое на международном уровне в качестве сигнала бедствия в голосовой радиосвязи. Оно используется для сигнала о чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни.

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В Мурманской области объявлена угроза атаки беспилотника
21 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«В небе над Мурманской областью была обнаружена потенциальная угроза, связанная с беспилотником. Мы предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности», — сообщил губернатор.

Он призвал жителей быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных ситуаций сообщать об этом по номеру 112.

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В Таиланде питон вылез из унитаза и чуть не откусил мужчине половой орган

В Тюменской области клиенту случайно отрезали ухо в барбершопе

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В Таиланде питон вылез из унитаза и чуть не откусил мужчине половой орган
В Таиланде змея вылезла из унитаза и прокусила мужчине мошонку
21 августа 2024, 17:32

Фото: iStock/Gervase Laundrie

Змея прокусила мошонку жителю Таиланда, когда тот сидел на унитазе. Рептилия неожиданно вылезла из слива, о чем мужчина рассказал в социальных сетях.
По словам пострадавшего, он почувствовал острую боль в районе гениталий, опустил руку и понял, что его кусает змея. Это сильно напугало человека. Защищаясь, пресмыкающееся также успело укусить тайца за руку.

Не зная, что делать, мужчина в панике вытащил змею из унитаза и принялся бить ершиком, пока в итоге не оглушил. После искусанный позвонил спасателям. Прибывшие на место эксперты констатировали, что змея не ядовитая, поэтому его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди местных, которые теперь с опаской посещают санузлы.

В начале августа в Москве экзотическая ядовитая змея укусила 17-летнего подростка. От укуса голубой куфии парень попал в больницу. После выяснилось, что москвичи держали дома террариум со змеями.

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В Тюменской области клиенту случайно отрезали ухо в барбершопе
21 августа 2024, 17:14

Фото: istockphoto / YakobchukOlena

В Тюменской области мастер случайно отрезал клиенту часть уха во время стрижки, сообщили в Shot.
Согласно информации , 24-летний Данил пришёл в барбершоп «Викинг» в Тобольске, чтобы сделать стрижку.

«Он записался к 21-летнему мастеру Ниджату, который недавно прошёл дополнительное обучение. Однако во время стрижки мастер случайно отрезал часть правого уха клиента вместе с волосами. Пострадавший обратился за помощью в больницу», — говорится в материале.

Данил оценил ущерб от потери части уха в 100 тысяч рублей. В результате судебного разбирательства ему удалось взыскать с барбершопа 90 тысяч рублей: 60 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч в виде штрафа за нарушение прав потребителя.

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В Нижнем Тагиле заметили кружащий над городом и военным заводом самолёт

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В Нижнем Тагиле заметили кружащий над городом и военным заводом самолёт
21 августа 2024, 16:41

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Жители Нижнего Тагила пожаловались на неизвестный самолёт, который наматывал круги над городом и оборонным заводом. Транспортная прокуратура отреагировала на сообщение бдительных горожан и начала проверку.
О неизвестном самолёте и его странном маршруте местные жители начали писать в социальных сетях и мессенджерах утром 21 августа. Сообщалось, что принадлежность самолета, кружащего над оборонным «Уралвагонзаводом» не могут установить ни местные чиновники, ни сотрудники аэропорта.

В результате транспортная прокуратура начала свою собственную проверку, в результате которой, правда, «вышли на самих себя». Испытав некоторую неловкость, сотрудники надзорного ведомства вскоре выяснили, что «неизвестный самолёт» — это борт министерства обороны РФ АН-30, который вылетел из аэропорта Кольцово и проводил аэрофотосъёмку.

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