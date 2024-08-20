Высокопоставленный сотрудник тюремного ведомства России попался на взятке

Фото: iStock/Atstock Productions
Глава Управления цифровой трансформации ФСИН России, полковник Алексей Тимченко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.
Также решается вопрос об избрании Тимченко меры пресечения. Иные подробности на данный момент не приводятся.
Ранее сообщалось, что суд отправил под арест бывшего главу Отдела контрразведки Пермского УФСБ Григория Царегородцева, который обвиняется в получении взятки в размере 100 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников
Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ
Появились кадры передачи взятки главному кадровику Минобороны Кузнецову
Также решается вопрос об избрании Тимченко меры пресечения. Иные подробности на данный момент не приводятся.
Ранее сообщалось, что суд отправил под арест бывшего главу Отдела контрразведки Пермского УФСБ Григория Царегородцева, который обвиняется в получении взятки в размере 100 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников
Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ
Появились кадры передачи взятки главному кадровику Минобороны Кузнецову
Екатерина Коршунова