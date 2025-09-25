Экс-председатель смольнинского комитета Федотов предположительно погиб в Москве
В Москве, предположительно, скончался экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на несколько неназванных источников.
По словам собеседников издания, трагедия произошла 24 сентября. Тело человека, которого опознали как чиновника, нашли под окнами гостиницы в Шереметьево. Предполагается, что погибший бронировал номер на одном из верхних этажей.
Александр Федотов возглавлял КРТИ с 2022 до 2024 года. Во время его руководства ведомство перестало отвечать за строительство метро. Также при нем был заключен контракт на возведение Большого Смоленского моста за 40 миллиардов рублей, подписаны договоры на реконструкцию Цимбалинского путепровода и первый этап Южной широтной магистрали.
