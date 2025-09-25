Экс-председатель смольнинского комитета Федотов предположительно погиб в Москве

25 сентября 2025, 16:55

Фото: iStock/lakshmiprasad S

В Москве, предположительно, скончался экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на несколько неназванных источников.