Росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве мужчину на северо-западе Москвы
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Росгвардейцы задержали 56‑летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого, на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном главке ведомства.
Инцидент произошёл на Пятницком шоссе. Патруль, услышав крики о помощи, обнаружил без сознания мужчину с ножевым ранением, а рядом — нападавшего с ножом, продолжавшего избивать пострадавшего.
Росгвардейцы пресекли противоправные действия, обезоружили злоумышленника и оказали раненому доврачебную помощь, вызвав медиков. Несмотря на попытки врачей, 64‑летний пострадавший скончался.
По предварительным данным, конфликт возник между двумя таксистами, уроженцами Армении, из‑за личной неприязни. Задержанного передали полиции для дальнейшего расследования.
