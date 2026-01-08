Экс-пристава обвиняют в 56 преступлениях в Курганской области
Кетовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Кетовского районного отделения УФССП России по Курганской области.
Как сообщили в региональном СК, женщине вменяют 56 эпизодов превышения должностных полномочий и служебного подлога. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.
По версии следствия, в 2022–2024 годах обвиняемая, желая улучшить показатели работы, незаконно завершала исполнительные производства, внося в документы недостоверные сведения о невозможности установить местонахождение должников. При этом, как утверждается, розыск фигурантов и их имущества фактически не проводился, а исполнительский сбор не взыскивался.
В материалах дела говорится, что таким образом прекратили десятки производств. Проверку инициировали после внутреннего контроля в службе судебных приставов. Нарушения выявили при участии оперативных сотрудников УФСБ по Курганской области и подразделения собственной безопасности УФССП региона.
