В ФССП озвучили число депортированных из России иностранцев в 2025 году
В 2025 году из России принудительно выдворили свыше 54 тысяч иностранцев за нарушения закона. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ФССП.
По данным, которые приводит ТАСС, за первые 11 месяцев 2025 года за пределы РФ выдворили 54,4 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. В службе уточнили, что за тот же период 2024 года число выдворенных составило 79 тысяч.
