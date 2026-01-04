В ФССП озвучили число депортированных из России иностранцев в 2025 году

04 января 2026, 14:05

ФССП: из РФ в 2025 году принудительно депортировали свыше 54 тысяч мигрантов

Фото: istockphoto/shakzu

В 2025 году из России принудительно выдворили свыше 54 тысяч иностранцев за нарушения закона. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ФССП.