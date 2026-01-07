Судебные приставы передали МО РФ почти миллион единиц имущества для нужд СВО

07 января 2026, 09:46

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Судебные приставы России за три года передали Министерству обороны почти миллион единиц изъятого имущества. Эти предметы были конфискованы у должников в пользу государства. Информацию подтвердили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), пишет ТАСС.