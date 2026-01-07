Судебные приставы передали МО РФ почти миллион единиц имущества для нужд СВО
Судебные приставы России за три года передали Министерству обороны почти миллион единиц изъятого имущества. Эти предметы были конфискованы у должников в пользу государства. Информацию подтвердили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), пишет ТАСС.
С начала 2023 года Минобороны получило 982,5 тысячи различных предметов. В их числе оказались автомобили, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина и другие вещи.
В августе и ноябре 2022 года правительство России утвердило постановления о порядке передачи изъятого имущества для нужд Вооруженных сил. В сентябре 2023 года вышло новое постановление, которое расширило список получателей. Теперь помимо Минобороны, имущество могут обрести Росгвардия, МЧС и движение «Народный фронт "За Россию"». Эти организации смогут передавать его гражданам и организациям на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в гуманитарных целях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
