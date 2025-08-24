Около 100 человек вышли на поиски грибников, пропавших в лесах Кузбасса

24 августа 2025, 13:45

Фото: iStock/Ksenia Guzeeva

В Кемеровской области продолжается поисковая операция по спасению пропавших грибников. В ней участвуют около сотни человек, включая спасателей, полицейских, волонтеров и местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.