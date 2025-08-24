Около 100 человек вышли на поиски грибников, пропавших в лесах Кузбасса
В Кемеровской области продолжается поисковая операция по спасению пропавших грибников. В ней участвуют около сотни человек, включая спасателей, полицейских, волонтеров и местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Минувшим днем, 23 августа, двое мужчин и четыре женщины ушли в лес за грибами из деревни Ясная Поляна и перестали выходить на связь. Одновременно ищут еще двух человек, заблудившихся в зеленых массивах Яшкинского и Новокузнецкого муниципальных округов.
Через некоторое время в ведомстве сообщили, что двое из пропавших были найдены участковым инспектором и сотрудниками МЧС. Судьба остальных до сих пор остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что на острове Итуруп потерялась группа из 10 туристов при восхождении на вулкан Баранского. Для их поисков также привлекли военных из близлежащих гарнизонов.
