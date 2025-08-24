Супруги-гиды, пропавшие с туристами на вулкане, сами впервые шли по маршруту
Супруги-гиды Валерий и Анастасия, которые повели туристическую группу на один из вулканов на Курилах, сами впервые шли по этому маршруту и, вероятно, могли заблудиться. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на начальника ЕДДС Курильского округа Марину Кузьмину.
По её словам, главная сложность для спасателей сейчас – неизвестный маршрут: свой тур пара не зарегистрировала в МЧС. Это значительно осложняет поисковую операцию.
Предполагается, что группа могла свернуть не туда из-за густого тумана и плохой видимости. При этом сам маршрут считается относительно лёгким – его протяжённость всего около 1300 метров.
В течение дня спасатели обследовали территорию в радиусе более 7 километров. Однако поиски были приостановлены с наступлением темноты. Операции также мешают низкая облачность и плотный туман. Поисково-спасательные работы будут продолжены с наступлением рассвета.
