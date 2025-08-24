Супруги-гиды, пропавшие с туристами на вулкане, сами впервые шли по маршруту

24 августа 2025, 13:49

Фото: iStock/molchanovdmitry

Супруги-гиды Валерий и Анастасия, которые повели туристическую группу на один из вулканов на Курилах, сами впервые шли по этому маршруту и, вероятно, могли заблудиться. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на начальника ЕДДС Курильского округа Марину Кузьмину.