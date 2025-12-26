Экс-ректора воронежского вуза отправили в колонию за распространение порно
Экс-ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий приговорён к восьми годам колонии строгого режима за распространение порнографии и дачу взятки. Об этом сообщает РИА Новости.
Следствие установило, что Ендовицкий через посредника передал 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета, чтобы его жена смогла защитить диссертацию на учёную степень доктора экономических наук. Кроме того, у бывшего ректора обнаружили более 300 порнографических материалов, которые он распространял через интернет и хранил в телефоне.
На имущество Ендовицкого стоимостью 14,6 миллиона рублей наложен арест.
