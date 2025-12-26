Появились детали о распространявшемся по России почти год опасном напитке
Партия напитка «Алоэ Вера», которую считают потенциально опасной, могла находиться в продаже в российских магазинах почти год. Об этом сообщает Mash в Telegram.
По данным канала, как минимум 2 января в Рязани зафиксировали первый случай недомогания. Покупатель, сделав глоток, ощутил вкус растворителя, выплюнул напиток, но затем весь день жаловался на боли в животе и химический привкус во рту.
Также в ноябре, пишет СМИ, житель Москвы обратил внимание на необычный запах у двух бутылок «Алоэ Вера», приобретённых в сети «ВинЛаб».
Утверждается, что сейчас продукцию в экстренном порядке изымают из магазинов «Магнит» по всей стране.
Читайте также: