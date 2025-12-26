Появились детали о распространявшемся по России почти год опасном напитке

26 декабря 2025, 17:40

Mash: Партия опасного лимонада Aloe Vera распространялась по России почти год

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Партия напитка «Алоэ Вера», которую считают потенциально опасной, могла находиться в продаже в российских магазинах почти год. Об этом сообщает Mash в Telegram.