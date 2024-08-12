Экс-руководители Нота-банка получили до 11 лет тюрьмы за хищение 26,8 млрд руб

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Останкинский суд столицы приговорил пятерых бывших руководителей Нота-банка за хищение 26,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда и столичной прокуратуры.
Согласно данным издания, братья Дмитрий и Вадим Ерохины, директор департамента экономической безопасности Алексей Киреев, корпоративный директор Тимур Исхаков и глава отдела кредитования Андрей Симаков получили в наказание от 5 до 11 лет тюрьмы. Также они должны будут заплатить штрафы в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
Следствие установило, что бывшие топ-менеджеры смогли похитить 26,8 миллиарда рублей под видом выдачи невозвратных кредитов. Они также выделили кредит в 300 миллионов рублей на якобы строительство дачного коттеджного поселка и рекреационного комплекса в Подмосковье, однако деньги потратили на личные нужды.
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