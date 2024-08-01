Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении у МО РФ

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Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении особо крупной суммы у Минобороны России при исполнении госконтрактов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
«Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела», — приводят в агентстве слова информированного собеседника.По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и Псковской области вступили в преступный сговор. Они заключили государственные контракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, отметили в МВД.
Отмечалось, что с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобретали продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний предприниматель из Северной Осетии.
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