В Екатеринбурге жених перекрыл дорогу ради предложения руки и сердца  

06 августа 2025, 16:41

Полиция задержала мужчину, перекрывшего трассу у Храма на Крови ради невесты

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Местный житель Даниила Сененко получил 13 суток административного ареста за организацию масштабного дорожного затора у Храма на Крови. Об этом сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых.





Молодой человек с пятью автомобилями сопровождения полностью перекрыл движение в обоих направлениях на оживлённой трассе. Целью акции стало создание романтического видео ради предложения руки и сердца возлюбленной.



Возмущённые водители вынуждены были искать объездные пути.



«Многие гневались и справедливо требовали ужесточить за подобные выходки наказание», — рассказал Горелых.