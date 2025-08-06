В Екатеринбурге жених перекрыл дорогу ради предложения руки и сердца
Полиция задержала мужчину, перекрывшего трассу у Храма на Крови ради невесты
Местный житель Даниила Сененко получил 13 суток административного ареста за организацию масштабного дорожного затора у Храма на Крови. Об этом сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Молодой человек с пятью автомобилями сопровождения полностью перекрыл движение в обоих направлениях на оживлённой трассе. Целью акции стало создание романтического видео ради предложения руки и сердца возлюбленной.
Возмущённые водители вынуждены были искать объездные пути.
«Многие гневались и справедливо требовали ужесточить за подобные выходки наказание», — рассказал Горелых.В понедельник, 4 августа, на юго-востоке Москвы произошло серьёзное ДТП. Авария была с участием трёх автомобилей. В результате происшествия движение в сторону центра перекрыли. Также было известно, что столкнулись легковой автомобиль, внедорожник и грузовая машина.