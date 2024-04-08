Экс-следователь СКР скрывался в зоне спецоперации

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Экс-следователь ГСУ СК России Александр Избенко, который обвинён в растрате, скрывался в зоне СВО, сообщает «Коммерсантъ».
Как уточняет издание, полковника юстиции нашли в Донецке. Там он скрывался у родителей своей гражданской жены.
Избенко скрывался в ДНР с сентября 2023 года. Он опасался преследования по уголовному делу о растрате вверенного имущества. По словам оперативников, несмотря на то, что полковник отключил телефон, его все равно смогли вычислить.
Сейчас экс-следователь просит о мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд отправил его в СИЗО до 12 июня 2024 года.
Избенко обвиняется по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В соответствии с УК РФ особо крупным ущербом признается растрата на сумму более 1 млн рублей.
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Избенко скрывался в ДНР с сентября 2023 года. Он опасался преследования по уголовному делу о растрате вверенного имущества. По словам оперативников, несмотря на то, что полковник отключил телефон, его все равно смогли вычислить.
Сейчас экс-следователь просит о мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд отправил его в СИЗО до 12 июня 2024 года.
Избенко обвиняется по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В соответствии с УК РФ особо крупным ущербом признается растрата на сумму более 1 млн рублей.
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Алёна Самарева