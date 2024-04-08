Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Экс-следователь СКР скрывался в зоне спецоперации

Экс-следователь СКР скрывался в зоне спецоперации

Обвинённый в растрате экс-следователь СКР Избенко скрывался в зоне СВО
08 апреля 2024, 07:44
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-следователь ГСУ СК России Александр Избенко, который обвинён в растрате, скрывался в зоне СВО, сообщает «Коммерсантъ».
Как уточняет издание, полковника юстиции нашли в Донецке. Там он скрывался у родителей своей гражданской жены.

Избенко скрывался в ДНР с сентября 2023 года. Он опасался преследования по уголовному делу о растрате вверенного имущества. По словам оперативников, несмотря на то, что полковник отключил телефон, его все равно смогли вычислить.



Сейчас экс-следователь просит о мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд отправил его в СИЗО до 12 июня 2024 года.

Избенко обвиняется по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В соответствии с УК РФ особо крупным ущербом признается растрата на сумму более 1 млн рублей.

Читайте также:

Работу аэропорта Южно-Сахалинска парализовал сильный туман

В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин
#ск рф
#арест
#следователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан
Baza: подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских задержан под Тверью
08 апреля 2024, 06:52

Фото: istock / choochart choochaikupt

На территории Тверской области задержали вероятного подозреваемого в нападении на правоохранителей в Подмосковье. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По данным издания, мужчину по имени Филипп Ж. задержали примерно в полночь в одном из домов в тверском микрорайоне Химинститут. Местонахождение злоумышленника определили с помощью поступившей на мотоцикл ориентировке.

Сейчас задержанный находится в отделе полиции, его проверяют на причастность к преступлению.

Нападение произошло в воскресенье 7 апреля. При попытке задержания наркосбытчик открыл стрельбу по подмосковным полицейским. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации. У погибшего остались две дочери.

Читайте также:

В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье

#подмосковье
#нападение
#мотоцикл
#стрельба
#наркокурьер
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работу аэропорта Южно-Сахалинска парализовал сильный туман
Самолеты не могут приземлиться в Южно-Сахалинске из-за сильного тумана
08 апреля 2024, 03:57

Фото: istock / Marcus Millo

Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова не может выпускать и принимать самолёты. Из-за сильного тумана задержаны рейсы, ряд воздушных судов отправлен на запасной аэродром. Об этом сообщили в аэропорту изданию ТАСС.
«Из-за тумана очень плохая видимость. Рейсы сейчас задержаны, нужно ждать погоду», — сообщил собеседник информагентства.
По данным пресс-службы аэропорта, рейсы из Москвы, Новосибирска и Красноярска 8 апреля отправлены на запасной аэродром Хабаровска.

Согласно информации на электронном табло аэропорта, остальные рейсы на прилет и вылет задерживаются.

Ранее аэропорт Шереметьево признали лучшим в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье

#аэропорт
#аэродром
#рейсы
#самолет
#самолёты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме
Parisien: В Париже при взрыве в доме погибло три человека
08 апреля 2024, 02:46

Фото: istock / CatEyePerspective

При взрыве в многоэтажном доме на востоке Парижа погибли 3 человека. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Пожар разгорелся в воскресенье вечером на улице Шаронн в 11 округе города.

По данным газеты, перед пожаром в многоэтажном доме прогремел взрыв, происхождение которого в настоящее время остается неизвестным. Замглавы окружной администрации Люк Лебон отметил, что в этом доме отсутствует газовое оборудование, поэтому его природу еще предстоит установить.

До этого стало известно, что 9 человек пострадали при пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье

#пожар
#взрыв
#оборудование
#франция
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 10 тысяч домов затопило под Оренбургом
В Оренбургской области подтоплено более 10 тысяч домов и 18,4 тысяч участков
08 апреля 2024, 01:01

Фото: istock / Bilanol

В Оренбургской области в области подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Об этом информирует Телеграм-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.
«По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — сообщается в публикации.
Помимо этого, на 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыто движение автомобилей. Федеральные автодороги не заблокировали.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Режим ЧС введен на всей территории области.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье

#движение
#снт
#участок
#автодороги
#половодье
#река
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СКР показал кадры с места нападения наркоторговца на полицейских в Подмосковье
08 апреля 2024, 00:35

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России обнародовал кадры с места нападения на сотрудников полиции в подмосковном Щелково. Видео публикует Телеграм-канал ведомства.
На кадрах сотрудники СК осматривает место происшествия и собирает улики.

Нападение произошло в воскресенье 7 апреля. При попытке задержания наркосбытчик открыл стрельбу по подмосковным полицейским. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.

Сейчас ведутся поиски совершившего нападение. По предварительным данным, он мог скрыться на черном мотоцикле и направиться в сторону Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских (ст. 317 УК, предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).



Читайте также:

В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье

#щёлково
#нападение
#следственный комитет
#кадры
#происшествия
#сотрудники
#ск
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ сообщила о разминировании границы ВСУ для отхода террористов
ФСБ: ВСУ разминировали границу для террористов, отходивших от «Крокуса»
08 апреля 2024, 00:14

Фото: istock / Dmytro Falkovskyi

ФСБ передала «Первому каналу» и «России 1» запись допроса обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». На кадрах террористы рассказали, что военнослужащие ВСУ совместно с офицерами украинских спецподразделений разминировали свой участок границы.
Они также заявили, что получали указания от никого Сайфулло и что после отхода на Украину им обещали по 1 миллиону рублей.

Спецслужбы РФ выяснили, что готовилось два коридора перехода через границу — на украинской стороне вели разминирование около приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области. Как утверждают террористы, они должны были за 4 км до границы поджечь машину и пойти пешком по указаниям Сайфулло.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 145 человека, количество пострадавших выросло до 550.

Читайте также:

В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье

#фсб
#террористы
#всу
#рф
#запись
#крокус сити холл
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участник «Дома-2» арестован по делу о торговле наркотиками
Экс-участник «Дома-2» Шароваров арестован за распространение наркотиков
08 апреля 2024, 00:13

Фото: istock / Thomasaf

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Виктор Шароваров заключён под стражу по обвинению в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
«Предварительно установлено, что фигурант получил от соучастника 8 свертков с мефедроном для последующего незаконного сбыта на территории Москвы», – заявили в ведомстве.
Шароваров успел спрятать 2 свёртка в тайники-закладки в перилах у подъезда жилого дома на улице Верхние Поля, другие 6 были обнаружены в куртке фигуранта. Все наркотики были изъяты из незаконного оборота

Знаменитости предъявлено обвинение по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Ранее сообщалось, что подмосковном ангаре обнаружили крупную нарколабораторию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье

#наркотики
#дом
#прокуратура
#обвинение
#шоу
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора и цель бегства в Киев
ФСБ: обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора
07 апреля 2024, 23:56

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Координатора, который указал «Крокус Сити Холле» в качестве места для теракта и пути отхода к украинской границы, зовут Сайфулло. Об этом рассказали обвиняемые в теракте в ходе допроса. Его кадры публикует Первый канал, передает РИА Новости.
«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут», — заявил один из террористов.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 145 человека, количество пострадавших выросло до 550.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украинские службы стоят за нападением на «Крокус». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье

#кадры
#киев
#крокус сити холл
#теракт
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Владивостоке загорелся уникальный ледокол
112: во Владивостоке произошел пожар на уникальном ледоколе «Катерина Великая»
07 апреля 2024, 23:33

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Во Владивостоке загорелось единственное в мире многофункциональное судно снабжения (МСС) ледового класса «Катерина Великая». Об этом информирует Телеграм-канал 112.
Сообщается, что площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров. Пожар начался во время техобслуживания в доках судоремонтного завода. Сведений о пострадавших нет.

«Катерина Великая» сошла с верфи 3 года назад. Это уникальный корабль, который способен доставлять грузы в арктических широтах. Судно способно преодолевать арктические льды толщиной до полутора метров.

До этого Британия заявила об атаке на судно в Красном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье
#пожар
#судно
#корабль
#владивосток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф