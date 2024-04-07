В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

Фото: МЧС России
Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводков, будут освобождены от оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Важно организовать систему отмены платежей на время наводнения, не начислять оплату до тех пор, пока люди не вернутся в свои дома, и оперативно информировать население об этом через все доступные каналы связи», — заявил Паслер.Кроме того, жителям, пострадавшим от наводнения, будут предоставлены кредитные каникулы.
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