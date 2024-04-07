В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

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В городе Усинске, республика Коми, житель облил легковоспламеняющейся жидкостью двух женщин в общежитии и совершил поджог.
В результате инцидента женщины получили серьезные ожоги и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального следкома. По данному факту возбудили уголовное дело.
Отмечается, что мужчина также получил ожоги и был госпитализирован.
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«Полученные сведения указывают на то, что 43-летний мужчина, ранее судимый, нанес телесные повреждения пострадавшим, облив их легковоспламеняющейся жидкостью», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчина также получил ожоги и был госпитализирован.
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Артем Кузьмин