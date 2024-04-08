Работу аэропорта Южно-Сахалинска парализовал сильный туман

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Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова не может выпускать и принимать самолёты. Из-за сильного тумана задержаны рейсы, ряд воздушных судов отправлен на запасной аэродром. Об этом сообщили в аэропорту изданию ТАСС.
«Из-за тумана очень плохая видимость. Рейсы сейчас задержаны, нужно ждать погоду», — сообщил собеседник информагентства.По данным пресс-службы аэропорта, рейсы из Москвы, Новосибирска и Красноярска 8 апреля отправлены на запасной аэродром Хабаровска.
Согласно информации на электронном табло аэропорта, остальные рейсы на прилет и вылет задерживаются.
Ранее аэропорт Шереметьево признали лучшим в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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