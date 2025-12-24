Полковника СК Избенко осудили на 10 лет за хищение более 200 млн рублей
Басманный суд Москвы приговорил бывшего заместителя руководителя управления ГСУ СК России Александра Избенко к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в присвоении 200 миллионов рублей.
Как сообщает «Коммерсантъ», суд установил, что с 2011 по 2023 год Избенко похищал деньги и ценности у потерпевших, свидетелей, обвиняемых, а также у коммерческих организаций. Полученные средства он тратил на покупку автомобилей и недвижимости, оформляя имущество на гражданскую жену, тестя и других родственников.
Кроме лишения свободы, экс-следователю назначили штраф в размере трех миллионов рублей. Его лишили звания полковника юстиции, государственной награды и запретили занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение трёх лет после отбытия наказания. В ходе расследования потерпевшими были признаны 15 физических и юридических лиц.
