Полковника СК Избенко осудили на 10 лет за хищение более 200 млн рублей

24 декабря 2025, 16:11

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы приговорил бывшего заместителя руководителя управления ГСУ СК России Александра Избенко к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в присвоении 200 миллионов рублей.