В Индии японского туриста напоили чаем с наркотиками и ограбили
В индийской провинции Пенджаб местный житель ограбил японского туриста, напоив того чаем с наркотиками. Об этом сообщает The Times of India.
По информации издания, турист прилетел в Дели и встретил мужчину, который представился Двипджоти Рой. Позднее японец доехал на поезде до Чандигарха и его пригласили в гостиничный номер. Там он пил чай и общался с хозяином комнаты, после чего почувствовал сонливость и потерял сознание.
Проснувшись на следующий день, турист обнаружил пропажу всех ценных вещей: айфона, планшета, кредитной карты и наличных. По его словам, персонал отеля не помог с заявлением в полицию. Туристу пришлось возвращаться в Дели и обращаться в посольство Японии, после чего заявление о возбуждении дела всё же зарегистрировали.
Читайте также: