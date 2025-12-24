В российском городе ребёнку зажало голову дверями троллейбуса
В Челябинске дверь троллейбуса зажала голову мальчика на остановке. Об этом инциденте порталу 74.ru рассказала мать ребёнка.
Ситуация произошла на перекрёстке улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. После посадки пассажиров водитель начал закрывать двери, но не обратил внимания, что в проёме ещё оставался малыш. Двери сдавили голову мальчика.
Специальная система «антизажим» сработала и заблокировала дальнейшее движение створок, однако это не предотвратило травму. Пострадавший мальчик пожаловался на сильную головную боль.
Свидетели сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели ребёнка на месте и оказали ему необходимую помощь. В транспортной компании заявили, что примут меры в отношении водителя. Он пройдёт внеочередную проверку знаний по правилам транспортного обслуживания.
