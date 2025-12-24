Достижения.рф

В российском городе ребёнку зажало голову дверями троллейбуса

В Челябинске дверь троллейбуса зажала голову ребёнка на остановке
Фото: Istock/DarthArt

В Челябинске дверь троллейбуса зажала голову мальчика на остановке. Об этом инциденте порталу 74.ru рассказала мать ребёнка.



Ситуация произошла на перекрёстке улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. После посадки пассажиров водитель начал закрывать двери, но не обратил внимания, что в проёме ещё оставался малыш. Двери сдавили голову мальчика.

Специальная система «антизажим» сработала и заблокировала дальнейшее движение створок, однако это не предотвратило травму. Пострадавший мальчик пожаловался на сильную головную боль.

Свидетели сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели ребёнка на месте и оказали ему необходимую помощь. В транспортной компании заявили, что примут меры в отношении водителя. Он пройдёт внеочередную проверку знаний по правилам транспортного обслуживания.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0