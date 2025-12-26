Экс-сотрудника МИД РФ приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену в пользу США
Экс-сотрудника МИД России Арсения Коновалова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене за передачу секретной информации спецслужбам США. Приговор вынесли по итогам закрытого судебного процесса, о котором ранее публично не сообщалось.
Как сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ, речь идёт о 38-летнем дипломате, которого задержали сотрудники ФСБ 28 марта 2024 года. По информации спецслужбы, Коновалов в период с 2014 по 2017 год работал в США вторым секретарём Генерального консульства России в Хьюстоне. Именно во время этой командировки его завербовали ЦРУ.
В ФСБ заявили, что дипломат за денежное вознаграждение передавал американской разведке сведения, содержащие государственную тайну, и действовал в интересах иностранного государства. После возвращения в Россию его деятельность продолжала находиться в поле зрения спецслужб.
