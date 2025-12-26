Жилье россиянки снесли втайне, и она стала бомжом

26 декабря 2025, 16:16

В Ставропольском крае пенсионерка потеряла вещи и жилье из-за сноса дома

Фото: istockphoto/Hartmut Kosig

В Ставропольском крае 63-летняя пенсионерка с инвалидностью лишилась жилья и личных вещей после того, как ее дом снесли без предупреждения.