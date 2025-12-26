Достижения.рф

Жилье россиянки снесли втайне, и она стала бомжом

В Ставропольском крае пенсионерка потеряла вещи и жилье из-за сноса дома
Фото: istockphoto/Hartmut Kosig

В Ставропольском крае 63-летняя пенсионерка с инвалидностью лишилась жилья и личных вещей после того, как ее дом снесли без предупреждения.



Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», история произошла в селе Татарка. Женщина жила в частном доме на улице Ленина вместе с сыном, но весной 2025 года уехала из-за семейного конфликта. Родственник, по ее словам, злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку.

После смерти сына она решила вернуться домой, однако соседи сообщили, что дома уже нет — его снесли. О планах на демонтаж пенсионерка не знала и обратилась в полицию. Она утверждает, что внутри оставались вещи общей стоимостью около пяти миллионов рублей.

В возбуждении уголовного дела, как отмечается, ей отказали. Основной версией назвали разрушение строения из-за упавшего дерева. Родные женщины в эту версию не верят.

В результате пенсионерка осталась без жилья и теперь живет у родственников. Купить новую жилплощадь она не может из-за небольшой пенсии, а устроиться на работу ей сложно из-за проблем со зрением.

Никита Кротов

