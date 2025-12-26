Жилье россиянки снесли втайне, и она стала бомжом
В Ставропольском крае 63-летняя пенсионерка с инвалидностью лишилась жилья и личных вещей после того, как ее дом снесли без предупреждения.
Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», история произошла в селе Татарка. Женщина жила в частном доме на улице Ленина вместе с сыном, но весной 2025 года уехала из-за семейного конфликта. Родственник, по ее словам, злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку.
После смерти сына она решила вернуться домой, однако соседи сообщили, что дома уже нет — его снесли. О планах на демонтаж пенсионерка не знала и обратилась в полицию. Она утверждает, что внутри оставались вещи общей стоимостью около пяти миллионов рублей.
В возбуждении уголовного дела, как отмечается, ей отказали. Основной версией назвали разрушение строения из-за упавшего дерева. Родные женщины в эту версию не верят.
В результате пенсионерка осталась без жилья и теперь живет у родственников. Купить новую жилплощадь она не может из-за небольшой пенсии, а устроиться на работу ей сложно из-за проблем со зрением.
