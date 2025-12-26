Террорист устроил взрыв в мечети в сирийском Хомсе
Не менее пяти человек погибли и 21 пострадал при теракте в городе Хомс в Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на директора управления по оказанию скорой медицинской помощи Минздрава республики Наджиба ан-Наасана.
Взрыв произошел во время пятничной молитвы в шиитской мечети имама Али в квартале Вади-Захаб. В ходе предварительного расследования выяснилось, что на территории храма была установлена бомба, хотя ранее сообщалось о смертнике, проникшем внутрь.
После инцидента в городе ввели повышенные меры безопасности. Ни одна радикальная группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.
Ранее сообщалось, что в Японии мужчина в противогазе и с катаной напал на завод Yokohama Rubber Mishima по производству покрышек в городе Мисима. В результате пострадали 15 человек, шесть из них получили ножевые ранения.
