Террорист устроил взрыв в мечети в сирийском Хомсе

26 декабря 2025, 15:36

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Не менее пяти человек погибли и 21 пострадал при теракте в городе Хомс в Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на директора управления по оказанию скорой медицинской помощи Минздрава республики Наджиба ан-Наасана.