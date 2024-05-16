В Москве под домашний арест отправили хирурга из клиники Хайдарова

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Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить под домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Тамерлана Кадзаева по делу о смерти бизнесмена Петра Гаврилова после операции, сделанной в клинике пластической хирургии IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд избрал в отношении Тамерлана Кадзаева меру пресечения в виде домашнего ареста», — такое решение принял суд.
Напомним, в феврале текущего года в Москве скончался известный бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов после желудочного шунтирования в клинике пластической хирургии IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова. Операцию сделали 17 февраля, она прошла успешно и Гаврилова выписали домой. Однако уже через три дня бизнесмен почувствовал себя плохо.
20 февраля он вызвал скорую помощь и пожаловался на сильные боли в груди и животе, а также тяжесть при дыхании. Однако от госпитализации мужчина отказался. Позже его состояние ухудшилось. Гаврилов впал в кому и умер.
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Элина Позднякова