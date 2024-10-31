«Обещала всех взорвать»: Взрыв газа в Черкесске могла устроить конфликтная женщина

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Взрыв газа в Черкесске могла устроить пожилая хозяйка трёхкомнатной квартиры на пятом этаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам жильцов дома, пожилая женщина страдала психическими расстройствами, постоянно ругалась с соседями, а на прошлой неделе обещала всех взорвать. Согласно информации канала, незадолго до взрыва очевидцы чувствовали запах газа в воздухе.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. По данным МЧС, один человек погиб.
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По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. По данным МЧС, один человек погиб.
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Екатерина Коршунова