Раздел, избивал несколько часов и постирал пса: жительница Камчатки едва выжила после издевательств сожителя, подробности

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30 октября СМИ распространили ужасающую историю 32-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которую возлюбленный запер в квартире, где избивал часами и заставлял раздеваться, а также постирал ее маленькую собачку в стиральной машине. Подробности этого случая приводит редакция «Радио 1».
Приступы ревности и неконтролируемая агрессия
По словам Ляны, в августе этого года она познакомилась с Асифом Г., который был начальником охраны одного из баров в Петропавловске и являлся сыном генерального директора заведения. Начиналась эта история любви вполне нормально. Чуть позже девушка начала обращать внимание на приступы ревности и неконтролируемой агрессии у возлюбленного. Она даже предположила, что мужчина может страдать неким психическим отклонением.
Однажды молодой человек посадил ее собаку в стиральную машину и включил ее. Тогда пес не пострадал, но девушка приняла решение расстаться с парнем. Но не тут-то было. Асиф оказался не готов так быстро потерять любимую.
Связал скотчем и избивал
26 октября мужчина появился в дверях бывшей девушки в состоянии алкогольного опьянения.
«Угрожал, что, если я не открою ему дверь, он выломает все окна», – сказала девушка в беседе с РЕН ТВ.
Она впустила его. Тогда Асиф мужчина запер дверь и окна. Девушка попыталась сгладить конфликт и предложила мужчине выспаться, но он вел себя агрессивно и успокаиваться не собирался.
Далее он связал девушку и начал всячески издеваться и избивать. Продолжалось это несколько часов. В какой-то момент ей удалось связаться с родственниками в мессенджере, которые приехали и помогли ей выбраться через окно. В настоящее время Ляна находится в больнице.
Историю своего избиения Ляна выложила в Сеть. Асиф начал ей звонить и уверять, что это был не он, и даже угрожал подать на нее заявление за клевету.
«Какой-то бред, потому что я была с ним, и все это он делал. Просто отмазывается, на диктофон записывает. До сих пор звонит. Дело в том, что он в розыске. Сейчас подключились МВД, прокуратура, Следственный комитет. Но его по факту пока ищут», – рассказала Ляна.
Делом заинтересовался Следственный комитет
Старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю, майор юстиции Дарья Урбанова рассказала, как проходит проверка по факту насильственного удерживания женщины и ее избиения.
«По информации, размещенной в социальных сетях, организована процессуальная проверка обстоятельств лишения свободы местной жительницы с применением к ней насилия в краевой столице. Детали произошедшего устанавливаются», — заявила Урбанова.
По ее словам, решение будет принято после выяснения всех обстоятельств.
Прокуратура взяла ход расследования на контроль
Ход и результаты проверки контролирует прокуратура Петропавловска-Камчатского.
«По предварительной информации, 26.10.2024 37-летний мужчина на почве ревности нанес потерпевшей удары кулаками по лицу и телу, связал скотчем. Женщине удалось написать сообщение в мессенджере своим родным, которые, прибыв к месту ее жительства, помогли ей выбраться через окно», — говорится на официальном сайте ведомства.
При этом в настоящий момент агрессор остается на свободе. Его так и не задержали. Однако он спокойно заходит в социальные сети и выходит на связь.
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