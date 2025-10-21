Экс-стилиста блогера Лерчек отправили в СИЗО на полгода
Стилиста Эльвиру Янковскую, обвиняемую в мошенничестве, отправили в СИЗО на полгода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Обвинения в мошенничестве были предъявлены Янковской в прошлом году. Она приобретала товары на рынках «Садовод», «Дубровка» и «Люблино», а затем продавала их блогерам. Например, Лерчек платила несколько миллионов рублей за каждый экземпляр поддельных сумок Dior, LV и Birkin.
Всё это время Янковская находилась под подпиской о невыезде. 3 октября суд должен был начать рассмотрение дела, но стилистка и её адвокаты отсутствовали на заседании. В своих социальных сетях обвиняемая сообщила, что улетела в Милан, а затем в Париж на Неделю моды.
Сегодня, 21 октября, Гагаринский суд вынес решение о заключении Янковской под стражу.
