Экс-стилиста блогера Лерчек отправили в СИЗО на полгода

21 октября 2025, 18:42

SHOT: Стилиста Янковскую отправили в СИЗО на полгода

Фото: iStock/Zolnierek

Стилиста Эльвиру Янковскую, обвиняемую в мошенничестве, отправили в СИЗО на полгода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.