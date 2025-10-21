В двух странах НАТО произошли взрывы на нефтезаводах

21 октября 2025, 17:01

Коммерсантъ: взрывы произошли на нефтеперерабатывающих заводах Венгрии и Румынии

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Венгрии и Румынии произошли взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые занимались, в частности, переработкой российской нефти. Об этом пишет «Коммерсантъ».