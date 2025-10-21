В двух странах НАТО произошли взрывы на нефтезаводах
В Венгрии и Румынии произошли взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые занимались, в частности, переработкой российской нефти. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Речь идет о заводе Petrotel-Lukoil (дочерняя компания российской корпорации «Лукойл») в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Причины взрывов в настоящее время неизвестны.
В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, специализирующемся на переработке российской нефти, пострадавших нет. Предприятие постепенно восстанавливает свою работу. В то же время, на румынском нефтеперерабатывающем заводе 57-летний работник получил травмы головы и ноги.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на инцидент в социальных сетях, заявив, что «поставки топлива в Венгрию продолжаются в обычном режиме». Он также пообещал провести тщательное расследование случившегося.
