Экс-студентки народного артиста России Гончарука обвинили его в домогательствах
Две бывшие студентки обвинили народного артиста России Александра Гончарука в домогательствах в период, когда им еще не исполнилось 18 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам одной из девушек, она поступила на курс Гончарука в 2017 году в возрасте 15 лет. В ходе обучения педагог трогал ее, обнимал и целовал. На втором курсе она оказалась с ним в сауне, где, как утверждается, он также совершал действия сексуального характера. После произошедшего девушка, считавшая Гончарука «вторым отцом», пребывала в оцепенении и не понимала, как такое могло случиться.
Другая бывшая подопечная рассказала, что педагог начал домогаться до нее также в 15 лет. По ее словам, на занятиях он трогал студенток и заставлял их раздеваться до нижнего белья под видом «упражнений». На четвертом курсе Гончарук, по утверждению девушки, залез ей под брюки и трогал в неподобающих местах во время проб. Из-за страха она не смогла ничего сказать и продолжала репетицию со слезами на глазах.
Обе девушки обратились в правоохранительные органы и написали заявления на актера Омского академического театра драмы, режиссера и народного артиста России. На сайте городского музыкально-педагогического колледжа Гончарук по-прежнему числится в качестве преподавателя.
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