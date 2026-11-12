Экс-студентки народного артиста России Гончарука обвинили его в домогательствах

12 ноября 2026, 21:42

Две экс-студентки народного артиста России Гончарука обвинили его в растлении

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

Две бывшие студентки обвинили народного артиста России Александра Гончарука в домогательствах в период, когда им еще не исполнилось 18 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.