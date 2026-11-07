Школьница смогла спастись от педофила благодаря видеоигре
В США освободили девушку, которую держали в заточении 521 день после похищения. Спастись ей помог чат в мобильной игре, сообщает NBC News со ссылкой на ФБР.
По данным ведомства, все произошло в мае прошлого года, когда 39-летний Адам Хантер Хармел договорился в соцсетях с 15-летней школьницей о личной встрече. Педофил забрал у девушки телефон и запер ее в подвале своего дома в штате Орегон, где полтора года издевался над ней.
Через несколько месяцев он дал пленнице телефон — без сим-карты и мобильного интернета. Однако гаджет смог подключиться к Wi-Fi. Через него школьница начала общение в чате с другим подростком в игре Among Us.
Жертва рассказала о произошедшем и призналась, что перестала верить в спасение. Ее новый знакомый передал информацию матери пропавшей, и та обратилась за помощью в ФБР. Правоохранители созвонились с девочкой по видеосвязи и убедились, что она жива. Затем агенты вычислили дом злоумышленника и освободили заложницу. В доме нашли доказательства ее слов.
В результате мужчину задержали и предъявили ему обвинения. Теперь фигуранту грозит от десяти лет до пожизненного заключения.
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