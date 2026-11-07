Школьница смогла спастись от педофила благодаря видеоигре

07 ноября 2026, 06:28

В США спасли похищенную девушку спустя 521 день благодаря видеоигре

Фото: iStock/semenovp

В США освободили девушку, которую держали в заточении 521 день после похищения. Спастись ей помог чат в мобильной игре, сообщает NBC News со ссылкой на ФБР.