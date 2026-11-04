Петербурженка обвинила бывшего тренера по тхэквондо в педофилии
В Санкт-Петербурге уголовное преследование бывшего тренера по тхэквондо, обвинявшегося в сексуальных домогательствах к своей воспитаннице, прекратили в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, жительница города заявила, что насилие со стороны наставника началось в 2020 году, когда ей было 15 лет. По словам девушки, сначала мужчина позволял себе непристойные шутки и писал ей сообщения по ночам. Впоследствии он начал распускать руки во время тренировок, а также совершал действия сексуального характера.
Из-за чувства стыда спортсменка более года не решалась рассказать о произошедшем близким. Обратиться за помощью она смогла только после работы с психологом. В июле 2021 года семья пострадавшей подала заявление в правоохранительные органы, после чего возбудили уголовное дело.
Расследование длилось более девяти месяцев, а судебные заседания начались летом 2022 года. Как отметила бывшая воспитанница, слушания неоднократно откладывались из-за неявок и болезней тренера и его адвоката. В результате привлечь мужчину к ответственности не удалось.
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