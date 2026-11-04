Петербурженка обвинила бывшего тренера по тхэквондо в педофилии

04 ноября 2026, 19:43

Питерского экс-тренера по тхэквондо обвинила в пелофилии бывшая ученица

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Санкт-Петербурге уголовное преследование бывшего тренера по тхэквондо, обвинявшегося в сексуальных домогательствах к своей воспитаннице, прекратили в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.