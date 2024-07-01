«Разочаровалась»: студентка медколледжа в Тамбове «разнесла» его в пух и прах

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Тамбовский медколледж «разнесла» в пух и прах студентка учебного заведения. Дарья Петрунина вместо поздравительной речи выступила с оглушительной критикой, сообщает Telegram-канал KP.RU.
«Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу, разочаровалась в профессии», — сказала 19-летняя девушка.
По ее словам, не было организовано посвящение в студенты, занятия были в десять вечера. Также отмечено невнимание к обучающимся и непрофессионализм педагогов. Известно, что Петрунина не собирается работать по специальности. Реакции в социальных сетях говорят о том, что «крик души» отозвался многим.
Кое-кто не согласен с Дарьей и считает, что девушка обиделась на низкую оценку за выпускную работу.
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