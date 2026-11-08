Экс-тренершу по футболу обвинили в отношениях с 17-летним подростком
В штате Вирджиния (США) арестовали 47-летнюю Шеннон Ребекку Мейяр, ранее работавшую футбольным тренером в Христианской академии Уильямсбурга. Ее обвиняют в непристойных действиях в отношении несовершеннолетнего, сообщает WAVY.
По версии следствия, в 2019 году, когда женщине было 40 лет, у нее были отношения с 17-летним игроком школьной футбольной команды. По данным полиции, инциденты продолжались несколько месяцев, пока подросток состоял в команде.
Расследование началось после анонимного сообщения, поступившего властям на этой неделе. Детективы проверили информацию и задержали Мейяр, в настоящее время она содержится в региональной тюрьме.
В академии сообщили, что Мейяр была независимым тренером в сезоне 2019 года и периодически работала с командой с 2016-го по 2024 год. Учреждение заявило о готовности сотрудничать со следствием. Расследование продолжается.
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