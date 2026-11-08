Экс-тренершу по футболу обвинили в отношениях с 17-летним подростком

08 ноября 2026, 11:09

В США футбольная тренерша совратила 17-летнего спортсмена

Фото: istockphoto/Rawf8

В штате Вирджиния (США) арестовали 47-летнюю Шеннон Ребекку Мейяр, ранее работавшую футбольным тренером в Христианской академии Уильямсбурга. Ее обвиняют в непристойных действиях в отношении несовершеннолетнего, сообщает WAVY.