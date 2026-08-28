Медсестра совратила школьника и отделалась двумя годами тюрьмы
Суд приговорил Алексис Вон Йейтс, работавшую медсестрой, к двум годам тюремного заключения из‑за интимной связи с 15‑летним пасынком. Об этом сообщило издание Daily Star.
Инцидент случился в ночь на 26 июля 2024 года. Согласно материалам дела, Йейтс уложила своих детей спать, а затем осталась в гостиной вместе с пасынком, который проводил летние каникулы у отца. В течение вечера они курили вейп, играли в видеоигры и смотрели фильмы. Подросток впоследствии рассказал полиции, что примерно в час ночи мачеха начала к нему приставать.
В этот момент домой неожиданно вернулся отец мальчика, Фрэнк. Он застал жену и сына полностью обнажёнными на диване. После этого подросток в спешке покинул дом. О происшествии правоохранители узнали не от отца, а от встревоженного родственника семьи.
Изначально Йейтс обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним, но позже формулировку смягчили. Женщина не стала оспаривать вердикт о развратных действиях сексуального характера. В результате суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, а также постановил включить её на десять лет в реестр сексуальных преступников, обязал отработать 200 часов общественных работ и аннулировал медицинскую лицензию.
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