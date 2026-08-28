Медсестра совратила школьника и отделалась двумя годами тюрьмы

28 августа 2026, 05:59

Медсестру из Флориды осудили на два года тюрьмы за совращение 15-летнего пасынка

Фото: iStock/RuslanKaln

Суд приговорил Алексис Вон Йейтс, работавшую медсестрой, к двум годам тюремного заключения из‑за интимной связи с 15‑летним пасынком. Об этом сообщило издание Daily Star.