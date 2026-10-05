Учительница совратила школьника в отеле

05 октября 2026, 11:21

В Малайзии учительницу обвинили в совращении подростка

Фото: iStock/Rawf8

Полиция Малайзии задержала преподавательницу из султаната Селангор за совращение и изнасилование несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает Mothership.