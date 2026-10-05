Учительница совратила школьника в отеле
Полиция Малайзии задержала преподавательницу из султаната Селангор за совращение и изнасилование несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает Mothership.
21 сентября родители юноши из района Бандар-Кинрара обнаружили видеозапись, на которой их сын и его 30-летняя учительница участвовали в интимных сценах. В тот же вечер женщину задержали правоохранительные органы.
Расследование показало, что преподавательница начала домогаться школьника в 2025 году. Сначала она приглашала подростка на прогулки и совместные обеды. Затем женщина привезла несовершеннолетнего в гостиницу, где они вступили в интимную связь, и записала это на видео. После этого их встречи в отелях и на ее квартире стали регулярными. Задержанной может грозить до 20 лет лишения свободы.
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